Il video dell’esibizione senza playback delle principesse Selassié al Grande Fratello Vip Le sorelle Sealassié si sono dilettate in una performance canora durante la finale del GFVip, peccato che in tv il pubblico l’abbia dovuta ascoltare con un evidentissimo playback. Chi invece ha visto la puntata su Mediaset Extra ha potuto vedere l’esibizione originale con la voce delle tre principesse.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata conclusiva del Grande Fratello Vip, arrivata dopo ben sei mesi di programma, ha regalato le ultime fugaci emozioni al pubblico che si prepara ad affrontare un altro reality show. Tra le performance che hanno avuto luogo durante la finale, c'è stata anche quella delle principesse Selassié che, riunite fuori dalla casa più spiata d'Italia, si sono cimentate in una versione della canzone "Love You Like a Love Song" di Selena Gomez, ma il pubblico ha immediatamente notato che le gieffine non stavano cantando e l'esibizione era in playback. Ma le vie del web sono infinite e, infatti, ecco spuntare il video originale con tanto di voce delle tre improvvisate cantanti.

La performance in playback

Un momento di puro spettacolo in cui stranamente dopo 183 giorni di permanenza i protagonisti dello show si cimentano in attività artistiche, come si suol dire meglio tardi che mai. Ed è così che per salutare a dovere la casa più spiata d'Italia le sorelle Selassié offrono al pubblico una canzone tra le più note della musica pop con tanto di balletto organizzato alle loro spalle con gli adoni di questa edizione, peccato che l'esibizione ha perso il suo smalto perché alle principesse è stata tolta la voce per dare spazio ad un playback anche piuttosto evidente e del quale tutti si sono resi conto, anche i gieffini rimasti in casa che, infatti, al rientro di Jessica e Lulù hanno detto: "Ma perché c'era il playback? Non potevate cantare voi?", prontamente a rispondere è la dolce metà di Manuel Bortuzzo che dice: "Hanno detto che non si poteva fare"

Il video con le voci originali

Ma dietro a questa esibizione, però, si nasconde un altro mistero. Se il pubblico a casa ha assistito allo spettacolo sorbendosi, in fin dei conti, una sovrapposizione di voci riuscita neanche troppo bene, chi ha seguito la diretta su Mediaset Extra, invece, ha potuto godere dell'originale con tanto di acuti e interpretazione canora precisa e accurata. Uno show, in fin dei conti, anche gradevole, che avrebbe potuto dare una svolta decisamente meno artefatta alla performance, mostrando le doti vocali della futura vincitrice del Grande Fratello Vip.