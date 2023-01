Il ritorno di Avanti un altro con Paolo Bonolis, dal 9 gennaio cambia il preserale di Canale 5 Torna Avanti un altro, il preserale di Paolo Bonolis torna su Canale 5 con tante novità. L’ultima volta era andato in onda nel marzo 2022.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà lunedì 9 gennaio 2023 Avanti un altro, il quiz preserale condotto da Paolo Bonolis giunto alla 12esima edizione. L'appuntamento è su Canale 5 alle 18.45, con Paolo Bonolis alla conduzione, appunto, affiancato da Luca Laurenti. Il programma del preserale di Canale 5 torna a quasi un anno di distanjza dalla chiusura della scorsa edizione, che era finita precisamente a marzo 2022, per poi lasciare spazio come d'abitudine spazio a Gerry Scotti.

Le novità di Avanti un altro

Come ogni anno, Avanti un altro avrà delle novità nel cast fisso, curato dall'agenzia di Sonia Bruganelli. Si andranno ad aggiungere infatti nuovi personaggi al “salottino” di questa edizione: ci sarà la nuova “bonas” Sophie Codegoni, che aveva annunciato mesi fa l'ingresso nel programma in quel ruolo che è di fatto il solo a resistere invariato sin dall'edizione inaugurale del 2011, quando a ricoprirlo era stata scelta Paola Caruso. Inoltre ad affiancare lo “iettatore” Franco Pistoni ci sarà la “moglie” Giorgia Pianta, che è una ex finalista di Miss Italia.

A questi nomi si aggiungeranno altri nuovi ingressi, visto che Codegoni nel ruolo di bonas sarà affiancata dal modello Andrea De Paoli e dallo stilista Dario FashionBlogger, all'anagrafe Dario Schellino. Rispetto alla scorsa edizione sono stati confermati Miss Claudia (Claudia Ruggeri) che si occuperà di guidare le vicissitudini “salottino”, Francesca Brambilla la “bona sorte”, la “regina del web” Laura Cremaschi e Maria Mazza nel ruolo della “dottoressa”.

Ci saranno Le Donatella e Giovanni Muciaccia

Nel corso della stagione di Avanti un altro faranno la loro presenza in studio anche le Donatella, il duo composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, così come un volto noto e caro alla Tv di qualche anno fa, il conduttore Giovanni Muciaccia, noto per il suo “celebre” Art Attack.