Il piano di Antonino Spinalbese per obbligare una tra Oriana e Nikita a lasciare il GF Vip Antonino Spinalbese sembrerebbe avere un piano per eliminare una tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon al prossimo televoto previsto dal GF Vip.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese confessa di volere cominciare a giocare di astuzia in vista della fine del prossimo Grande Fratello Vip. L'ex compagno di Belén Rodriguuez è finito al televoto con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Si tratta di un televoto non eliminatorio. Il più votato tra loro avrà la possibilità di decidere chi mandare in nomination. Forte del voto dei suoi fan, Spinalbese ha chiarito di stare cominciando a pensare a un modo per sfruttare a suo vantaggio questo affetto.

Antonino potrebbe nominare Nikita se dovesse risultare preferito

Parlando con Alberto De Pisis. che aveva evidenziato quanto fosse complessa la nomination in corso, Antonino ha svelato il suo piano in caso di vittoria: "Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi…". L'unico dubbio di Antonino riguarda la possibilità che sia l'amica Antonella Fiordelisi a finire in nomination, eventualità che Davide Donadei ha scongiurato: "No ma Antonella potrebbe essere salvata da Sonia, cosa molto probabile. Pensa che se questo fosse stato un televoto eliminatorio stasera Sonia avrebbe salvato Antonella. Se Nikita vince come preferita, chi nomina lei va in crisi e non sa chi nominare".

Chi andrà al televoto eliminatorio?

In vista della puntata di giovedì prossimo, i giochi sono ancora aperti. Solo uno tra Oriana, Antonino, Nikita e Antonella risulterà essere il candidato alla prossima eliminazione. In quel caso, dovrà vedersela con i concorrenti nominati nuovamente dalla Casa. Antonino riuscirà a vedere realizzato il suo pianot per buttare fuori Nikita o Oriana