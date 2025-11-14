Il padre di Giorgia: “Avvisai io la madre di Alex Baroni dell’incidente, ricordo ancora le urla”

A La volta buona oggi il padre di Giorgia e il fratello di Alex Baroni, Guido, hanno ricordato la notte in cui l’artista, che aveva solo 35 anni, ebbe l’incidente rivelatosi mortale.

Dopo l'omaggio di Marco Mengoni che al suo concerto a Roma qualche sera fa ha intonato il ritornello di Cambiare, anche Caterina Balivo a La volta buona oggi, venerdì 14 novembre 2025, ha ricordato Alex Baroni, il celebre artista che morì nel 2002, a soli 35 anni, per le conseguenze di un incidente in moto. Lo ha fatto invitando in studio il fratello Guido che, insieme al papà di Giorgia, ex fidanzata di Alex, ha raccontato quella notte in cui ricevette la tragica telefonata.

"Chiamai io la madre di Alex Baroni, la mia ex moglie non aveva il coraggio di chiamarla. Mi rispose Marina, le dissi che Alex aveva avuto un incidente" – ha raccontato Giulio Todrani, il padre di Giorgia, al pubblico di Caterina Balivo, su Rai 1 – "Non feci in tempo a dirlo che iniziò a urlare. Attaccò e partirono subito per Roma". Guido Baroni, seduto in studio a La volta buona accanto a lui, con gli occhi visibilmente commossi, ha aggiunto: "Partimmo subito, non sapevamo cosa avremmo trovato. Poi l'abbiamo saputo".

La morte di Alex Baroni, una delle voci italiane ancora oggi ascoltate e riconosciute, lasciò un profondo vuoto nel mondo della musica, e anche nella vita dei suoi cari. Giorgia, che era legata a lui sentimentalmente fino a pochi mesi prima della tragica morte, anni dopo raccontò che la sua perdita fu "una voragine nella mia vita e in quella della famiglia". Per la cantante seguirono anni di "sbandamento" e "devastanti": "Sono stata aiutata da amici e da una ventina d'anni di psicoanalisi", disse, per superare quel lutto che piombò improvvisamente nella sua vita. Ogni anno continua a ricordarlo nel giorno della sua morte con omaggi e frasi d'affetto. E non è l'unica. A distanza di 23 anni dalla scomparsa, Marco Mengoni, lo scorso 9 novembre 2025, ha cantato il ritornello di Cambiare durante il suo concerto a Roma.