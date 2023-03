Il padre di Edoardo Donnamaria: “Tentativo di distruzione mediatica di mio figlio” Il padre di Edoardo Donnamaria, inoltre, è convinto che suo figlio e Antonella Fiordelisi stiano reggendo questa edizione del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Se si considera il percorso che Edoardo Donnamaria ha fatto al Grande Fratello Vip, questo non è di certo il momento migliore. Il concorrente, infatti, è reduce da una puntata pessima, durante la quale ha dovuto ammettere di avere toccato il seno a Nicole Murgia. La confessione è stata accompagnata da un video, che ritraeva la complicità tra lui e la concorrente. Ovviamente, Antonella Fiordelisi è andata su tutte le furie e, per il momento, sembra intenzionata a prendere le distanze dal suo fidanzato. In queste ore, è sceso in campo il padre di Edoardo, Vincenzo Donnamaria, per difenderlo.

Edoardo Donnamaria, il padre Vincenzo lo difende

Edoardo Donnamaria è finito al televoto. Dovrà sfidare Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi per poter restare nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, il padre Vincenzo Donnamaria è intervenuto su Twitter e ha commentato: "Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto". Insomma, ha invitato i fan dei Donnalisi e gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini, a salvare Edoardo, in modo che possa continuare il suo percorso.

Donnamaria è convinto che Edoardo e Antonella stiano reggendo il GF Vip

Il post di Vincenzo Donnamaria prosegue esprimendo la sua convinzione che Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stiano reggendo questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha dichiarato che suo figlio merita di essere salvato "per aver tenuto il Grande Fratello da solo con Anto". E ha concluso con un pronostico: "Affermo che Anto vincerà il grande fratello. Vota Edo". A chi credeva che le sue parole fossero una frecciatina a Fiordelisi, ha replicato: "A scanso di equivoci non solo lo penso, ma penso che nessuno più di lei lo meriti".