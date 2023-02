Il padre di Antonella Fiordelisi contro l’ingresso di Gianluca Benincasa al GF Vip: “È ossessionato” Stefano, padre di Antonella Fiordalisi, si scaglia contro il Grande Fratello in vista dell’ingresso di Gianluca Benincasa, ex fidanzato della figlia, nella Casa. L’uomo dovrebbe entrare nel corso della puntata di lunedì 6 febbraio.

A cura di Stefania Rocco

Gianluca Benincasa starebbe per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, pronto a sconvolgere il già precario equilibrio di coppia raggiunto da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. A dare maggiore consistenza a questa indiscrezione – l’ingresso di Gianluca non è stato ancora ufficializzato ma quanto dichiarato dal conduttore Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del GF fa ben sperare – è stato il post pubblicato da Stefano, padre di Antonella, su Instagram. L’uomo, che non ha mai avuto un buon rapporto con l’ex della figlia, si è schierato apertamente contro la decisione della produzione di consentire a Gianluca di entrare nella Casa.

Stefano Fiordelisi contro Gianluca Benincasa

“Cioè, fatemi capire”, esordisce così il padre di Antonella in aperta polemica con il GF, “Dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella, ovviamente, non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio centrale descritte nel suo libro…ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

Gli ex dei concorrenti nella Casa del Gf Vip

Gianluca non sarà l’unico ex (sempre che la notizia sia confermata)b a varcare la porta rossa nella puntata di lunedì prossimo. Anche Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, entrerà nella Casa per ritrovare l’uomo al quale è stata legata per tre anni. Sarebbero previsti inoltre gli arrivi di Taylor Mega – che ha avuto un flirt con Giaele De Donà e Alberto De Pisis e con entrambi è rimasta amica – e di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. I nuovi ingressi sconvolgeranno gli equilibri creatisi nella Casa e renderanno le dinamiche di questa edizione ancora più interessanti.