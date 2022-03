Il messaggio di pace per l’Ucraina al Cantante Mascherato: “Il nostro pensiero va ai bambini” La terza puntata del Cantante Mascherato si apre all’insegna della solidarietà con il messaggio di Milly Carlucci rivolgo al popolo ucraino, insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina, travolta dalle lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il cantante mascherato 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza puntata del Cantante Mascherato si apre con uno sguardo all'attualità, Milly Carlucci non può non riprendere la trasmissione sospesa la scorsa settimana per lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, senza menzionare ciò che sta accadendo in queste ultime ore, rivolgendo un pensiero alla popolazione che sta affrontando le conseguenze di una guerra improvvisa.

Le parole di Milly Carlucci

Con la sua solita professionalità, Milly Carlucci inizia la puntata riaccogliendo il pubblico di Rai1 dopo il breve periodo di stop e sottolineando che l'obiettivo con cui la trasmissione va in onda è quello di portare un briciolo di spensieratezza ai telespettatori, senza voler per questo sminuire la tragicità di questo periodo:

È un momento particolare noi non vogliamo offrirvi una soluzione, vogliamo regalarvi un minimo di spensieratezza, vogliamo iniziare la serata però rivolgendo un pensiero ai bambini che sono coloro che soffrono di più, bambini che stanno fuggendo dall'Ucraina, con le loro mamme, con gli occhi sbarrati e noi per i bambini vogliamo mandare un messaggio di pace.

I bambini recitano la poesia contro la guerra

Al centro del palco, quindi, arrivano alcuni bambini che in coro recitano una delle poesie più note e più intense di Gianni Rodari che con la sua semplicità ha saputo parlare al cuore e alla mente non solo dei più piccoli, ma anche degli adulti. Lo scrittore, infatti, è autore di una poesia sulla guerra, recitata dai bambini accompagnati da uno dei volti noti di Ballando con le stelle, come ricorda anche Milly Carlucci: "Con noi c'è anche Anastasia Kuzmina è molto provata che sta vivendo un momento difficile, i suoi nonni sono ancora a Kiev e come spesso succede agli anziani non vogliono lasciare le loro case, quindi lascio a lei la parola". La ballerina che in questi giorni si era lasciata andare ad un tragico racconto della guerra, quindi, rivolge in lacrime un appello al pubblico a casa: "Vi chiedo con tutto il mio cuore di sostenere la mia gente, i bambini che sono in difficoltà in questo momento".