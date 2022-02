Il Grande Fratello Vip ha informato i concorrenti sulla guerra tra Russia e Ucraina Con un comunicato, il Grande Fratello Vip ha fatto sapere che i concorrenti hanno appreso i drammatici accadimenti delle ultime ore.

A cura di Daniela Seclì

Nelle ultime ore, si è imposta la notizia dell'attacco militare della Russia all'Ucraina. Gli eventi drammatici che si stanno succedendo, stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso, mentre già si iniziano a contare i morti. Il palinsesto televisivo di giovedì 24 febbraio, ha subito delle modifiche al fine di fornire tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Lo spettacolo di Rai1 ha fatto un passo indietro: la fiction Doc 2 – Nelle tue mani è stata sostituita con uno speciale del Tg1. Canale5, invece, ha deciso di mandare in onda regolarmente il Grande Fratello Vip. In queste ore, però, è stato pubblicato un comunicato sui profili social del reality.

I concorrenti del GF Vip informati dell'invasione russa in Ucraina

Con un comunicato pubblicato sui profili social ufficiali del Grande Fratello Vip, è stato annunciato che i concorrenti attualmente nella casa, sono stati informati riguardo a quanto sta accadendo nelle ultime ore: "Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina". Una decisione, quella di renderli partecipi, di certo apprezzabile e che potrebbe influire sul comportamento che i gieffini terranno nel corso della diretta. Essere consapevoli di quanto sta accadendo fuori dalla porta rossa, permetterà loro di non mancare di rispetto a tanto dolore.

Il GF Vip avrebbe dovuto fermarsi?

Intanto, gli utenti si dividono. Nei commenti al post appena citato, infatti, c'è chi ritiene di cattivo gusto andare in onda in una giornata tanto delicata per la sorte della comunità ucraina. Per questa fetta di spettatori, lo show avrebbe dovuto fermarsi per lasciare spazio all'approfondimento. Tuttavia, ci sono anche delle persone che ritengono che sia giusto che la televisione offra sia spazi di approfondimento, che un contenitore per ritrovare un po' di leggerezza.