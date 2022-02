Stasera Doc 2 non va in onda, al suo posto uno speciale del TG1 su Russia-Ucraina Questa sera, 24 febbraio, la programmazione di Rai1 subirà un cambiamento: in prima serata non andrà in onda la nuova puntata della fiction Doc 2- Nelle tue mani, ma uno speciale del TG1 sulla situazione tra Russia e Ucraina.

A cura di Elisabetta Murina

Il cambio di programmazione su Rai1

Questa sera, 24 febbraio, in prima serata su Rai1 andrà in onda uno speciale del TG1 sulla guerra tra Russia e Ucraina, che seguirà tutti gli aggiornamenti del caso, precipitato in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia avvenuta questa mattina alle prime luci dell'alba. Posticipato il consueto appuntamento con i nuovi episodi della fiction Doc 2- Nelle tue mani, con Luca Argentero. Non si sa ancora quando verranno riprogrammati, ma potrebbe essere direttamente la prossima settimana.