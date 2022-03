18 regali non va in onda, al suo posto su Rai1 speciale Porta a Porta sulla guerra in Ucraina Cambio di programmazione su Rai1. Salta la messa in onda del film 18 regali. Al suo posto, una puntata speciale di Porta a Porta, in cui Bruno Vespa darà tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

A cura di Daniela Seclì

Improvviso cambio di programmazione per Rai1. Nella prima serata di mercoledì 9 marzo, era prevista la messa in onda del film 18 regali. La pellicola diretta da Francesco Costa con Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli, tuttavia, non verrà trasmessa. Al suo posto, una nuova puntata di Porta a Porta, per fare il punto sulla situazione in Ucraina.

Il cambio di programmazione di Rai1

Rai1 ha annunciato che mercoledì 9 marzo, in prima serata, andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta sulla guerra in Ucraina. A partire dalle ore 21:25, Bruno Vespa fornirà agli spettatori tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all'invasione russa, avvalendosi di testimonianze dirette, raccontando le storie di coloro che sono in fuga e attraverso collegamenti con inviati che sono al fronte. I fatti verranno analizzati dagli ospiti.

Quando andrà in onda 18 regali?

Il film 18 regali, diretto da Francesco Costa con Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli racconta la storia di Elisa Girotto, la madre che prima di morire a causa di un cancro al seno, ha comprato dei doni per la figlia, nel tentativo di accompagnarla fino ai 18 anni. Stasera era prevista la prima visione tv del film, già proiettato nelle sale. Al momento, non è stata diffusa la nuova data di messa in onda. Nel momento in cui scriviamo, non risulta nella programmazione già ufficialmente comunicata. Dunque, almeno fino a mercoledì 16 marzo, la pellicola non ha una collocazione nel palinsesto di Rai1. Con la situazione in Ucraina in costante evoluzione, la Rai non esita a cambiare la programmazione per informare gli spettatori. Era già successo nelle scorse settimane, quando è slittata la puntata della serie Doc 2 – Nelle tue mani con Luca Argentero. Non si esclude che il palinsesto vada incontro a ulteriori modifiche nelle prossime ore.