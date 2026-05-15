Concita Borrelli e la frase sullo stupro a Porta a Porta, Rai interviene: “Avvieremo verifiche”

Dopo le recenti dichiarazioni di Concita Borrelli a Porta Porta, dove ha dichiarato che “nella sfera sessuale di ognuno di noi c’è lo stupro”, Rai è intervenuta e si è attivata per “avviare le verifiche”.

Rai è intervenuta dopo le recenti dichiarazioni di Concita Borrelli a Porta a Porta. Nella puntata del 14 maggio, parlando del delitto di Garlasco e rispondendo ad Elisabetta Cametti, si è lasciata andare a una frase che non è passata inosservata, sui social e ai vertici dell'azienda: "Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, c'è lo stupro".

L'intervento della Rai dopo il ‘caso Concita Borrelli'

Dopo quanto accaduto in diretta nella puntata del 14 maggio di Porta a Porta, Rai ha diffuso un comunicato e ha annunciato la sua intenzione di intervenire. In particolare, il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini "si è prontamente attivato per avviare le verifiche per quanto di competenza, invitando la redazione di Porta a Porta a chiarire la vicenda". Al momento non è noto cosa comporteranno queste verifiche, ma è certo che l'episodio non è passato inosservato.

Le parole di Concita Borrelli sullo stupro

Ospite della puntata del 14 maggio di Porta a Porta, Borrelli stava parlando del delitto di Garlasco con la giallista Elisabetta Cametti. Quest'ultima, a proposito del profilo psicologico di Andrea Sempio, ha spiegato: "Sognava di stuprare le donne, di accoltellarle, ma non solo. Ci sono anche una serie di ricerche fatte online, tutte a sfondo sessuale e violento".

Prendendo parola, Borrelli è intervenuta con la frase che ha poi generato discussione: "Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro. C'è che qualcuno ti prende e tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell'immaginazione, ce l'abbiamo tutti.