Vittoria prevedibile del GFVip, seguito a ruota dallo speciale TG1 su Russia-Ucraina Vittoria piuttosto prevedibile del Grande Fratello Vip agli ascolti tv, dopo la scelta di non far saltare la messa in onda della trasmissione. Su Rai1, invece, lo Speciale del TG1 ha raccolto circa 3 milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata di ieri, 24 febbraio 2022, è stata segnata dal racconto del conflitto tra Russia e Ucraina, affrontato in più sedi televisive, a partire da Rai1 dove l'appuntamento con Doc-Nelle tue mani è slittato a data da destinarsi, lasciando spazio ad uno Speciale del Tg1 condotto da Monica Maggioni con vari ospiti ed esperti pronti ad intervenire e che è stato seguito mediamente da una buona percentuale di italiani. Su Canale 5, invece, il Grande Fratello Vip è andato regolarmente in onda, ed è stato Alfonso Signorini a spiegare le motivazioni di questa scelta, che ha avuto delle immediate conseguenze anche sugli ascolti televisivi. L'unica fonte di intrattenimento in tv, infatti, è stata quella del reality show che, quindi, ha superato anche i tre milioni di telespettatori, non spostandosi più di tanto dalla media di questi mesi.

Ascolti del 24 febbraio 2022

Nella serata di ieri, giovedì 24 febbraio 2022, su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.32 – Speciale TG1 per raccontare in tempo reale gli aggiornamenti sul conflitto russo-ucraino è stato visto da 3.012.000 spettatori registrando il 13.7%. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.27 – Grande Fratello Vip è stata la scelta di 3.095.000 spettatori giungendo al 20.1% di share. Su Rai2 Miami Beach ha generato l'attenzione di 1.018.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – parte I ha catturato l'attenzione di 1.184.000 spettatori segnando il 5.6% di share. Su Rai3 il docufilm Mia Martini, fammi sentire bella ha registrato 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha interessato 1.083.000 spettatori arrivando al 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha intrattenuto 1.011.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Barcellona ha guadagnato l'attenzione di 1.446.000 spettatori con il 6% di share. Sul Nove A Testa Alta ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.8%.