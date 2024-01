Il GF punisce i concorrenti per aver violato il regolamento, Varrese sbotta: “Fate meno i furbi” Il Grande Fratello ieri ha deciso di punire i concorrenti con un provvedimento disciplinare messo in atto dopo le continue violazioni del regolamento. Molti inquilini della casa hanno spesso parlato senza microfono, il reality ha così stabilito “una decurtazione del budget del 30%”. Varrese non l’ha presa bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri pomeriggio un comunicato spiacevole è arrivato nella casa del Grande Fratello. Il reality, dopo i ripetuti richiami, ha deciso di punire i concorrenti, rei di aver parlato numerose volte "senza microfono". Per questo motivo, per la settimana, avranno un budget sulla spesa minore a quello solitamente previsto. Massimiliano Varrese, dopo la lettura dell'annuncio con tutti i dettagli, ha sbottato: "Non me lo merito, fate meno i furbi".

Il comunicato del Grande Fratello

Fiordaliso e Federico nel pomeriggio di ieri, martedì 30 gennaio, hanno letto davanti ai concorrenti il comunicato giunto in casa. Il reality ha deciso di ridurre il budget della spesa del 30 %. "Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 €. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!", le parole seguite dal commento della cantante. "Ce lo meritiamo" ha dichiarato.

Lo scontro in casa dopo il provvedimento: "Fate meno i furbi"

Indispettito, è stato Massimiliano Varrese il primo a far scoppiare le lamentele in Casa: al momento della lettura del comunicato, l'attore ha applaudito. "No, io non me lo merito. Fate meno i furbi" ha dichiarato. Fiordaliso ha così provato a mediare, ma Massimiliano ha incalzato accusando l'attrice di essere una tra le concorrenti poco inclini a rispettare le regole. Beatrice Luzzi ha sottolineato che le ragazze sono state riprese durante la notte per non avere indossato il microfono, a Varrese ha preferito non rispondere. Quest'ultimo ha così lasciato il salone: "Andiamo a fare la spesa", ha concluso.