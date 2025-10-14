Il futuro di Io canto: cosa sappiamo sulle voci di chiusura del programma di Gerry Scotti e Michelle Hunziker

In queste ore è circolata l’indiscrezione secondo la quale il programma Io canto sarebbe destinato a lasciare per sempre il palinsesto di Canale5. Ma quanto c’è di vero? Alcune fonti hanno spiegato a Fanpage.it che in realtà al momento lo scenario sarebbe diverso.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker conduttori di Io canto

Il programma Io canto è stato proposto negli anni in diverse modalità. Dopo la chiusura della versione "originale" condotta da Gerry Scotti che lasciava spazio ai bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni, il programma è stato declinato in altre tre formule: Senior (che celebra i talenti over 45) e Generation (che lascia spazio ai bambini dai 10 ai 15 anni di età) condotte da Gerry Scotti. E Io canto family, condotto da Michelle Hunziker, che – come suggerisce il titolo – propone duetti di persone appartenenti alla stessa famiglia. Ma quale sarà il futuro di Io canto?

Partiamo dalle certezze. Al momento, ciò che c'è di concreto è che sta andando in onda Io canto family con la conduzione di Michelle Hunziker, la giuria composta da Patty Pravo e Noemi e i coach Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Giovedì 16 ottobre andrà in onda la semifinale, mentre giovedì 23 ottobre Canale5 lascerà spazio alla finale e, dunque, conosceremo chi ha vinto.

Le voci sulla chiusura del programma e quanto c'è di vero. In queste ore, alcuni siti riportano la notizia della chiusura del programma Io canto. In particolare, c'è chi sostiene che il format non tornerà più su Canale5 con la conduzione di Gerry Scotti. Fanpage.it ha provato a fare chiarezza. Alcune fonti ci hanno fatto sapere che in realtà al momento la notizia risulterebbe infondata. L'unica chiusura contemplata è quella dell'edizione attualmente in corso. In questa stagione è stato proposto agli spettatori il format Io canto family e al momento non è stato ancora deciso quando e se il programma tornerà e quale sarà la formula adottata: "Al momento non è stata presa nessuna decisione", ci fanno sapere. Dunque, occorrerà attendere per scoprire se il programma tornerà in onda nelle prossime stagioni e se Canale5 deciderà di puntare sul format Family, Senior o Generation. Nel momento in cui scriviamo, tutte le ipotesi sono ancora aperte.