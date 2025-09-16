Programmi tv
Io canto family 2025 con Michelle Hunziker: i concorrenti, la giuria, i coach e quanti soldi si vincono

Io canto family in onda da stasera, martedì 16 settembre, alle ore 21:30 su Canale5. Il talent show condotto da Michelle Hunziker darà spazio a 24 coppie di concorrenti. La giuria, i coach e il ricco montepremi.
A cura di Daniela Seclì
La nuova edizione di Io canto family al via da martedì 16 settembre alle ore 21:30 su Canale5. Alla conduzione Michelle Hunziker. Il talent show darà spazio a 24 coppie di concorrenti che appartengono allo stesso nucleo familiare. Il programma, oltre a mettere in luce il loro talento, evidenzierà come la passione per la musica sia in grado di creare legami indissolubili. Guidati dai quattro coach e giudicati dalla giuria composta da due grandi artiste italiane, i componenti del cast non solo delizieranno gli spettatori con il talento vocale, ma racconteranno anche le loro storie. In palio un ricco montepremi. Vediamo tutti i dettagli.

La giuria di Io canto family sarà composta da Patty Pravo e Noemi. Le due cantanti avranno un ruolo importantissimo. Spetterà a loro valutare le esibizioni delle 24 coppie di concorrenti. Il loro giudizio sarà essenziale per stilare la classifica, che in un secondo momento porterà alla proclamazione del vincitore. Un altro ruolo fondamentale è ricoperto dai coach. Ad accompagnare i concorrenti nel corso delle cinque puntate saranno Serena BrancaleSal Da VinciErmal Meta e Giusy Ferreri. Saranno loro a prendere per mano coloro che parteciperanno al talent di Canale5 e li prepareranno per le esibizioni.

Il montepremi è ricco. Il vincitore si porterà a casa 50mila euro. Lo scopo del programma, oltre a mettere in luce talenti non ancora noti nel panorama musicale, sarà quello di evidenziare il legame che unisce molte famiglie italiane che coltivano insieme la passione per la musica. I concorrenti potranno contare anche sulla band del Maestro Valeriano Chiaravalle che accompagnerà le loro performance dal vivo. La direzione artistica, invece, è stata affidata a Roberto Cenci. L'appuntamento è stasera, martedì 16 settembre, alle ore 21:30 su Canale5.

