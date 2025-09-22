Io Canto e Buongiorno mamma cambiano giorno di programmazione: quando vanno in onda su Canale 5

Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset: la fiction Buongiorno, Mamma con Raoul Bova e il programma Io canto condotto da Michelle Hunziker invertono giorno di messa in onda. L’appuntamento con il primo è martedì 23 settembre, mentre con il secondo mercoledì 24 sempre in prima serata su Canale 5.

Quando vanno in onda Buongiorno Mamma e Io Canto

A partire da questa settimana, ci sarà un cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset. Martedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda Buongiorno, Mamma, la fiction con Raoul Bova che torna con la terza stagione, dopo il debutto avvenuto una settimana fa. L'appuntamento quindi non sarà più il mercoledì ma anticipato di un giorno.

Mercoledì 24 settembre, invece, Canale 5 lascerà spazio in prima serata a Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker, che ha inaugurato la nuova edizione solo la scorsa settimana. Nel programma dodici famiglie si sfidano in una gara canora ricca di emozioni, spettacolo e divertimento, pronte a stupire il pubblico con le loro voci e la loro emozione.