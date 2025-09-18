Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova

Gli ascolti TV di mercoledì 17 settembre. Il palinsesto televisivo ha offerto film, serie tv, eventi sportivi e programmi di intrattenimento. Su Canale5 la prima puntata della serie Buongiorno Mamma 3 con Raoul Bova. Rai1 ha puntato sulla replica di una puntata de Il commissario Montalbano. Su Rai3, nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. Nell'access prime time la consueta sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino? Attendiamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di ieri mercoledì 17 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Mercoledì 17 settembre, in access prime time, è tornata la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha giocato Leonardo dall'Umbria. La puntata è stata caratterizzata da un momento esilarante quando il Dottore ha fatto partire la canzone "Gira la ruota". Il conduttore prima gli ha dato del cretino, poi ha salutato i suoi "dirimpettai". Su Canale5, spazio al programma La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

La sfida degli ascolti TV tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno mamma 3. Nella prima serata di mercoledì 17 settembre, Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata de Il commissario Montalbano, fiction con Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Canale5 ha lasciato spazio alla prima puntata di Buongiorno Mamma 3, serie tv con Raoul Bova e Beatrice Arnera (qui le anticipazioni della seconda puntata in onda mercoledì 24 settembre, ndr).

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Occhi di gatto con Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Chi l'ha visto, programma condotto da Federica Sciarelli. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Realpolitik, programma condotto da Tommaso Labate. Italia1 ha proposto il film The Transporter. Su Tv8, la partita di Champions League Liverpool – Atletico Madrid che si è conclusa 3-2. Sul Nove Comedy Match. Su La7 Lezioni di mafie.