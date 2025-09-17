Buongiorno mamma 3, anticipazioni seconda puntata 24 settembre: Guido cerca la verità e fa una scoperta su Anna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Buongiorno mamma 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno mamma 3, in onda mercoledì 24 settembre alle ore 21:20 su Canale5. La fiction con Raoul Bova, Beatrice Arnera e Serena Iansiti è appena all'inizio e ci sono molti dubbi ancora da sviscerare. Guido non si arrende e cerca, nonostante i nuovi equilibri familiari, la verità sul suo matrimonio e su Anna, scoprendo qualcosa che non si aspettava sul conto dell'amata moglie. L'appuntamento con la seconda puntata è mercoledì 24 settembre, ecco le anticipazioni. Attenzione spoiler.

Buongiorno mamma 3, anticipazioni seconda puntata 24 settembre

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno mamma, la famiglia Borghi è intenta a ricucire le ferite che si porta dietro da tempo, ma un mistero continua ad aleggiare su di loro e prima o poi saranno chiamati ad affrontarlo. Intanto la vita di ognuno dei membri della famiglia continua: Sole si prepara a nuove sfide, è il primo giorno da supplente nella scuola del padre e subito ha un battibecco con Alessandro, il professore di musica, che non teme di mostrarsi intransigente. Francesca, nel frattempo, è alle prese con la sua gravidanza che porta avanti con il supporto di Karim, ma è assalita da un dubbio che non riesce a sviscerare. Jacopo, infine, ha deciso di voler tornare alla Onlus per lavorare.

Guido cerca nuove strade per scoprire la verità e fa una scoperta su Anna

Da Londra, piuttosto preoccupato per la sua storia con Agata, arriva Mauro. La famiglia Borghi si scontra ogni giorno con l'assenza di Anna, che alimenta dubbi e domande alle quali è difficile trovare una risposta. Guido, però, non abbandona l'idea di scoprire la verità e segue nuove strade che lo porteranno a rimettere in discussione tutto quello che pensava di conoscere di sua moglie e anche del suo matrimonio. Nel frattempo, anche Laura deve affrontare il suo passato: riemergono segreti e avvengono incontri misteriosi che faranno vacillare gli equilibri. La famiglia è di nuovo sul punto di spezzarsi.