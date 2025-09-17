Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito
Buongiorno mamma 3

Buongiorno mamma 3, anticipazioni seconda puntata 24 settembre: Guido cerca la verità e fa una scoperta su Anna

Le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno mamma 3, in onda mercoledì 24 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Nella fiction con Raoul Bova, Guido sarà scosso dopo la scoperta di qualcosa che non conosceva di sua moglie, mettendo in discussione il suo matrimonio.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
13 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Buongiorno mamma 3

Le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno mamma 3, in onda mercoledì 24 settembre alle ore 21:20 su Canale5. La fiction con Raoul Bova, Beatrice Arnera e Serena Iansiti è appena all'inizio e ci sono molti dubbi ancora da sviscerare. Guido non si arrende e cerca, nonostante i nuovi equilibri familiari, la verità sul suo matrimonio e su Anna, scoprendo qualcosa che non si aspettava sul conto dell'amata moglie. L'appuntamento con la seconda puntata è mercoledì 24 settembre, ecco le anticipazioni. Attenzione spoiler.

Buongiorno mamma 3, anticipazioni seconda puntata 24 settembre

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno mamma, la famiglia Borghi è intenta a ricucire le ferite che si porta dietro da tempo, ma un mistero continua ad aleggiare su di loro e prima o poi saranno chiamati ad affrontarlo. Intanto la vita di ognuno dei membri della famiglia continua: Sole si prepara a nuove sfide, è il primo giorno da supplente nella scuola del padre e subito ha un battibecco con Alessandro, il professore di musica, che non teme di mostrarsi intransigente. Francesca, nel frattempo, è alle prese con la sua gravidanza che porta avanti con il supporto di Karim, ma è assalita da un dubbio che non riesce a sviscerare. Jacopo, infine, ha deciso di voler tornare alla Onlus per lavorare.

Guido cerca nuove strade per scoprire la verità e fa una scoperta su Anna

Da Londra, piuttosto preoccupato per la sua storia con Agata, arriva Mauro. La famiglia Borghi si scontra ogni giorno con l'assenza di Anna, che alimenta dubbi e domande alle quali è difficile trovare una risposta. Guido, però, non abbandona l'idea di scoprire la verità e segue nuove strade che lo porteranno a rimettere in discussione tutto quello che pensava di conoscere di sua moglie e anche del suo matrimonio. Nel frattempo, anche Laura deve affrontare il suo passato: riemergono segreti e avvengono incontri misteriosi che faranno vacillare gli equilibri. La famiglia è di nuovo sul punto di spezzarsi.

Serie Tv e Fiction
13 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: "Ho l'apparecchio e sono formosa, lontana dai canoni di bellezza tradizionale"
Sui progetti futuri: "Sogno la Tv, ma non lascerò Odontoiatria"
L'intervista di Fanpage alla vincitrice di Miss Italia
"Non sarei contraria all'ammissione di donne transgender al concorso"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views