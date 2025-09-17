“Gira la ruota”, ad Affari Tuoi parte la sigla della Ruota della Fortuna e Stefano De Martino saluta Gerry Scotti

La guerra degli ascolti del preserale ha raggiunto un nuovo livello. Durante la puntata di Affari Tuoi di mercoledì 17 settembre, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha scatenato l'ilarità in studio e probabilmente anche qualche mal di pancia ai piani alti di Viale Mazzini. Il "Dottore" Pasquale Romano ha infatti mandato in onda lo stacchetto musicale de La Ruota della Fortuna, il celebre "Gira la ruota". Stefano De Martino non ha trattenuto le risate.

Quando la provocazione diventa spettacolo

L'episodio è avvenuto all'inizio della trasmissione. Appena Stefano De Martino ha dato il via al gioco, dagli altoparlanti dello studio è partita la sigla del programma rivale di Canale 5, creando un momento di spaesamento che si è rapidamente trasformato in una scena comica. Stefano De Martino, preso alla sprovvista come tutti i presenti, non è riuscito a trattenere le risate: "Lei è un cretino", ha detto rivolgendosi direttamente al Dottore. Ma il momento clou è arrivato subito dopo, quando De Martino ha deciso di trasformare lo "scherzone" del Dottore in un'occasione di fair play televisivo. Con eleganza e ironia, ha rivolto "un saluto ai suoi dirimpettai", un riferimento chiarissimo a Gerry Scotti e alla squadra de La Ruota della Fortuna.

Il Dottore colpisce ancora: da Instagram alla tv

Questo episodio si inserisce perfettamente nel percorso di provocazioni che Pasquale Romano ha intrapreso negli ultimi tempi. Dopo la famosa storia Instagram con la "nostalgia di Ricci" – chiaro riferimento ad Antonio Ricci e a Striscia la Notizia – il Dottore ha deciso di alzare ulteriormente il tiro, portando la sfida direttamente in diretta televisiva. Una strategia che sembra chiara: mantenere alta l'attenzione mediatica sulla sfida con La Ruota della Fortuna, trasformando ogni puntata di Affari Tuoi in un potenziale teatro di operazioni. Una tattica rischiosa ma efficace, che tiene incollati allo schermo anche chi normalmente non seguirebbe il programma.