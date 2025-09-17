Affari Tuoi, Leonardo segue il consiglio del Veggente ma poi accetta 25mila euro: “Nella vita bisogna accontentarsi”
Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 17 settembre, la partita di Leonardo Pepe, concorrente dell'Umbria, che gioca insieme al padre Luigi. Nella vita fa l'infermiere e lavora in una residenza per anziani, stasera gioca con il pacco numero 13. L'oggetto tipico del giorno è il sarchiatore, che serve per estirpare le erbacce.
La partita di Leonardo insieme al padre Luigi
La partita di Leonardo comincia alla grande: i 100 euro sono seguiti subito dal pacco nero, che questa sera contiene 200 euro, a loro volta seguiti dai 50. La prima tripletta è andata, ma il pacchista intende sfruttare la scia fortunata e va dritto sulla Lombardia, regione della sua squadra del cuore, l'Inter. La trasferta però costa cara, perché nel pacco ci sono 50mila euro. Il sarchiatore riporta il gioco sul trend positivo e la chiamata del Dottore arriva puntuale: offre 38mila euro. Leonardo rifiuta.
Il consiglio del Veggente e il cambio accettato
La partita riprende nel peggiore dei modi con il colpo dei 300mila euro, ma tra un pacco e l'altro la partita resta equilibrata. Il Dottore chiama ancora e stavolta offre il cambio, ancora rifiutato. Dopo un paio di tiri sbagliati, il mantra aiuta Leonardo a ritrovare i blu e ora ce ne sono 4 da una parte, incluso Gennarino, e 4 rossi dall'altra. I 200mila sono ancora lì.
Leonardo stavolta, su consiglio di Giuseppe del Lazio, soprannominato il "Veggente", accetta il cambio e si prende il 9: nel suo 13 c'erano solo 200 euro. Per 1 tiro ora gli vengono offerti 25mila euro, ma lui crede nel suo nuovo numero e sceglie di proseguire.
Il finale amaro di Leonardo
Nel finale di partita, Leonardo si trova ancora in parità. Tre rossi e tre blu, il Dottore offre di nuovo 25mila e lui rifiuta. Ora si trova con Gennarino e 0 da un lato, 15mila e 200mila dall'altro. Il pubblico canta "Dai ragazzi, non molliamo" e la tensione sale. Il Dottore ora offre 25mila euro e il concorrente non se la sente di rischiare: li accetta perché "nella vita bisogna accontentarsi". Nel suo pacco 9 aveva 200mila euro.