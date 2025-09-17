Affari Tuoi, Leonardo segue il consiglio del Veggente ma poi accetta 25mila euro: “Nella vita bisogna accontentarsi”

Nella puntata di Affari Tuoi del 17 settembre, la partita di Leonardo Pepe. Il concorrente si affida al suggerimento di Giuseppe del Lazio, soprannominato il “Veggente”, e accetta il cambio. Alla fine, però, preferisce non rischiare e dice sì all’offerta del Dottore: nel suo pacco aveva 200mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 17 settembre, la partita di Leonardo Pepe, concorrente dell'Umbria, che gioca insieme al padre Luigi. Nella vita fa l'infermiere e lavora in una residenza per anziani, stasera gioca con il pacco numero 13. L'oggetto tipico del giorno è il sarchiatore, che serve per estirpare le erbacce.

La partita di Leonardo insieme al padre Luigi

La partita di Leonardo comincia alla grande: i 100 euro sono seguiti subito dal pacco nero, che questa sera contiene 200 euro, a loro volta seguiti dai 50. La prima tripletta è andata, ma il pacchista intende sfruttare la scia fortunata e va dritto sulla Lombardia, regione della sua squadra del cuore, l'Inter. La trasferta però costa cara, perché nel pacco ci sono 50mila euro. Il sarchiatore riporta il gioco sul trend positivo e la chiamata del Dottore arriva puntuale: offre 38mila euro. Leonardo rifiuta.

Il consiglio del Veggente e il cambio accettato

La partita riprende nel peggiore dei modi con il colpo dei 300mila euro, ma tra un pacco e l'altro la partita resta equilibrata. Il Dottore chiama ancora e stavolta offre il cambio, ancora rifiutato. Dopo un paio di tiri sbagliati, il mantra aiuta Leonardo a ritrovare i blu e ora ce ne sono 4 da una parte, incluso Gennarino, e 4 rossi dall'altra. I 200mila sono ancora lì.

Leonardo stavolta, su consiglio di Giuseppe del Lazio, soprannominato il "Veggente", accetta il cambio e si prende il 9: nel suo 13 c'erano solo 200 euro. Per 1 tiro ora gli vengono offerti 25mila euro, ma lui crede nel suo nuovo numero e sceglie di proseguire.

Il finale amaro di Leonardo

Nel finale di partita, Leonardo si trova ancora in parità. Tre rossi e tre blu, il Dottore offre di nuovo 25mila e lui rifiuta. Ora si trova con Gennarino e 0 da un lato, 15mila e 200mila dall'altro. Il pubblico canta "Dai ragazzi, non molliamo" e la tensione sale. Il Dottore ora offre 25mila euro e il concorrente non se la sente di rischiare: li accetta perché "nella vita bisogna accontentarsi". Nel suo pacco 9 aveva 200mila euro.