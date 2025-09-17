Chi è Leonardo Pepe, pacchista della Regione Umbria ad Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Leonardo Pepe è il pacchista che rappresenta la Regione Umbria ad Affari Tuoi. È entrato a far parte del programma condotto da Stefano De Martino, in onda tutti i giorni nell'access prime time di Rai 1, lo scorso 22 giugno 2025: prese il posto di Valentina da Terni, che accettò 40mila euro rinunciando ai 300mila euro che avrebbe potuto vincere con il suo pacco. Stasera torna protagonista dietro al banchetto al centro dello studio la Regione Umbria: Leonardo Pepe gioca la sua partita contro il Dottore nella puntata di mercoledì 17 settembre 2025. Originario di Spoleto, è un infermiere. Conosciamolo meglio.

Chi è Leonardo Pepe della Regione Umbria ad Affari Tuoi

Di Spoleto, Leonardo Pepe è il pacchista della Regione Umbria ad Affari tuoi. Ha due lauree, una in Scienze Infermieristiche e una in Criminologia. Lavora come infermiere nella sua città. laureato in criminologia. Amante di motori e di animali, il suo profilo Instagram, leogixxer_7, risulta privato.

Leonardo della Regione Umbria di Affari Tuoi

L'amicizia con i colleghi e pacchisti delle Regioni ad Affari Tuoi

Ormai è cosa nota che i pacchisti delle varie Regioni d'Italia formino una vera e propria squadra. Nel game show di Stefano De Martino si instaurano amicizie e legami ed è successo lo stesso anche per Leonardo che nelle ultime ore ha ricevuto la vicinanza e il sostegno degli amici conosciuti grazie al programma di Rai1. Ilaria Romano della Regione Puglia, Ilaria Mollo, ex Piemonte, che ha giocato pochi giorni fa e Giulia, ex pacchista della Regione Lazio che ha giocato a inizio settembre, gli hanno dato in bocca al lupo sui social a poche ore dell'inizio della nuova puntata che lo vedrà protagonista. "Oggi tocca a te amico, daje tutto. Detto Umberto dell'Umbria" ha scritto Giulia, mentre Ilaria a corredo di un selfie scattato con il pacchista umbro ha scritto: "C'è qualcuno che gioca stasera, daje".