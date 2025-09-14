Chi è Ilaria Mollo, la pacchista della Regione Piemonte ad Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilaria Mollo è la pacchista che rappresenta la Regione Piemonte ad Affari Tuoi. Presente nel game show condotto da Stefano De Martino, in onda tutti i giorni nell'access prime time di Rai 1, dallo scorso 23 giugno 2025, gioca la sua partita nella puntata di domenica 14 settembre, accompagnata dalla sorella Marta. Arriva da Chieri, in provincia di Torino e su Instagram si descrive come una "fashion addicted" e amante del fitness.

Chi è Ilaria Mollo del Piemonte: che lavoro fa

Ilaria Mollo, da Chieri, in provincia di Torino, è un'organizzatrice di eventi. La rappresentate della Regione Piemonte ad Affari Tuoi ha iniziato la sua avventura televisiva lo scorso 23 giugno. Il suo profilo Instagram conta poco più di 700 followers: si descrive come un'appassionata di fitness, del mare, dei viaggi e del cibo. Condivide molti scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni.

Lo scambio di battute con Andrea dell'Emilia Romagna a giugno

Ilaria Mollo, nella prima puntata da "new entry" della Regione Piemonte, ha regalato un sorriso ai telespettatori e ai presenti in studio quando ha raccontato un retroscena su un incontro avvenuto in treno con l'ex pacchista Andrea. Quest'ultimo, ex rappresentate dell'Emilia Romagna, stava giocando la sua partita quando ha chiamato il pacco della donna. Lui ha raccontato di essere stato fermato da lei in treno dopo essere stato riconosciuto come "quello di Affari Tuoi": "Mi sono sentito Brad Pitt, ho pensato "mi ha riconosciuto". Ma era la new entry". Ilaria Mollo ha così raccontato: "Posso dire una cosa? Mi sono seduta, l'ho riconosciuto e gli ho detto sottovoce "Sei quello di Affari Tuoi? Ha fatto la ruota del pavone, e io ho smorzato subito il suo entusiasmo dicendogli "piacere, new entry Piemonte". Nella puntata di domenica 14 settembre gioca la sua partita con la sorella Marta.