Ascolti TV 16 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna e com’è andato Io Canto Family

Gli ascolti tv di martedì 16 settembre 2025. La sfida dell'Auditel ha visto nuovamente Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi di Rai1 contro Gerry Scotti e La ruota della fortuna nell'access prime time di Canale 5. Meno avvincente nella prima serata il faccia a faccia tra Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker e le repliche di Montalbano sulla rete ammiraglia, in onda per celebrare il centenario dello scrittore Andrea Camilleri. Interessante anche l'esordio di Freeze su Rai 2, il nuovo programma stile LOL condotto da Nicola Savino con Rocío Muñoz Morales. Vediamo nel dettaglio i dati dell'Auditel e come sono andati programmi tv di ieri.

La replica de Il Commissario Montalbano è stata vista da 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share e ha vinto la prima serata contro Io Canto Family su Canale 5 che non è decollato, fermandosi a 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Scalda i motori Freeze – Chi Sta Fermo Vince! su Rai 2, che totalizza 719.000 spettatori pari al 4.9%.

Su Rai1 Affari Tuoi non riesce ancora a primeggiare e arriva a 4.224.000 spettatori per il 21.4% share, rimanendo dietro La Ruota della Fortuna di Scotti e Samira Lui che ha vinto l'access con 4.735.000 spettatori pari al 24% share. De Martino ha abbracciato la politica del fair play e si è detto impegnato per la propria azienda la pari di Scotti, con il quale ogni giorno si mette in vetrina sulla stessa strada piena di gente. Scotti ha preferito rimanere in sordina e aspettare forse che gli ascolti de La Ruota sedimentino prima di esporsi. Intanto i riflettori sono puntati sull'ipotetico ritorno di Striscia La Notizia, che, alla luce di questi risultati, diventa di difficile collocazione nella medesima fascia.

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 549.000 spettatori con uno share del 4.5%, complice anche la lite furibonda tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Mentre su La7 DiMartedì arriva a 1.176.000 spettatori e il 7.9% share. Su Italia1 Shark – Il primo squalo è stato scelto da 907.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Old Man & the Gun da 596.000 spettatori per uno share del 3.4%. Su Tv8 X Factor totalizza 678.000 spettatori (4.6%) e Nove con il film Femmine contro maschi chiude a 278.000 spettatori con l’1.7% share.