Il multiverso a Tu si que vales, Maria De Filippi e Vessicchio imitano Orietta Berti e Fedez: l’esibizione è virale

Anche i giudici di Tu si que vales sono stati chiamati a mostrare il loro talento nella puntata di sabato 27 settembre. Non sono stati chiamati a cantare o ballare, ma esibirsi in un'esibizione in playback. Memorabile è stata quella di Maria De Filippi e Peppe Vessicchio, che si sono cimentati in "Mille" di Fedez e Orietta Berti. Il filmato è presto diventato virale sui social.

L'esibizione Maria De Filippi e Peppe Vessicchio

Nella Lip Sync Battle, Peppe Vessicchio e Maria De Filippi del 27 Settembre sulle note di "Mille" è stata senza dubbio uno dei momenti memorabili della prima puntata dello show di Canale 5. I due si sono travestiti e, con una disinvoltura che ha sorpreso persino i colleghi giurati, si sono cimentati in un'esibizione che poco si addice alla rigorosità con cui siamo soliti vederli in televisione. Forse è proprio questo il motivo per cui il siparietto è diventato presto virale sui social, con migliaia di visualizzazioni collezionate in poco più di un'ora e centinaia di commenti.

La reazione dei giudici

Davanti all'esibizione, gli altri giudici in gara non hanno potuto far altro che constatare la loro bravura. Sabrina Ferrilli ha commentato: "Meritano il primo posto". Dello stesso avviso anche Simona Ventura, che ha anche aggiunto riguardo a Peppe Vessicchio: "Sembra un tossico hawaiano". Paolo Bonolis ha concluso: "Non c'è partita".

Le novità dello show di quest'anno

l talent show torna in prima serata con una formula consolidata e qualche novità nel cast. A giudicare le performance ci sarà Paolo Bonolis, new entry di quest’anno, che affiancherà gli “storici” Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Confermata anche Sabrina Ferilli, voce della giuria popolare. Alla conduzione rientra il trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che per la terza stagione consecutiva guideranno il pubblico tra risate, emozioni e colpi di scena.