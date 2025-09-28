Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Il multiverso a Tu si que vales, Maria De Filippi e Vessicchio imitano Orietta Berti e Fedez: l’esibizione è virale

L’esibizione di Maria De Filippi e Peppe Vessicchio a Tu si que vales è stata memorabile: i giudici si sono cimentati in “Mille” di Fedez e Orietta Berti. Il filmato è presto diventato virale sui social.
I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Anche i giudici di Tu si que vales sono stati chiamati a mostrare il loro talento nella puntata di sabato 27 settembre. Non sono stati chiamati a cantare o ballare, ma esibirsi in un'esibizione in playback. Memorabile è stata quella di Maria De Filippi e Peppe Vessicchio, che si sono cimentati in "Mille" di Fedez e Orietta Berti. Il filmato è presto diventato virale sui social.

L'esibizione Maria De Filippi e Peppe Vessicchio

Nella Lip Sync Battle, Peppe Vessicchio e Maria De Filippi del 27 Settembre sulle note di "Mille" è stata senza dubbio uno dei momenti memorabili della prima puntata dello show di Canale 5. I due si sono travestiti e, con una disinvoltura che ha sorpreso persino i colleghi giurati, si sono cimentati in un'esibizione che poco si addice alla rigorosità con cui siamo soliti vederli in televisione. Forse è proprio questo il motivo per cui il siparietto è diventato presto virale sui social, con migliaia di visualizzazioni collezionate in poco più di un'ora e centinaia di commenti.

La reazione dei giudici

Davanti all'esibizione, gli altri giudici in gara non hanno potuto far altro che constatare la loro bravura. Sabrina Ferrilli ha commentato: "Meritano il primo posto". Dello stesso avviso anche Simona Ventura, che ha anche aggiunto riguardo a Peppe Vessicchio: "Sembra un tossico hawaiano". Paolo Bonolis ha concluso: "Non c'è partita".

Leggi anche
Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello è il vincitore della prima puntata: la classifica completa

Le novità dello show di quest'anno

l talent show torna in prima serata con una formula consolidata e qualche novità nel cast. A giudicare le performance ci sarà Paolo Bonolis, new entry di quest’anno, che affiancherà gli “storici” Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Confermata anche Sabrina Ferilli, voce della giuria popolare. Alla conduzione rientra il trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che per la terza stagione consecutiva guideranno il pubblico tra risate, emozioni e colpi di scena.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
ballando
con le stelle
Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"
La legge di Rosa Chemical: "Amo stare in situazioni in cui non c'entro un ca**o"
Lucarelli dura su Convertini: "Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e", Rossella Erra si infuria
Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini: "Il tuo distacco mi eccita"
Chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo al posto di Simone Di Pasquale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views