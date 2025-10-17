Ascolti tv 16 ottobre: Io Canto Family battuto da La Ricetta della felicità, chi ha vinto tra De Martino e Scotti

Gli ascolti tv di giovedì 16 ottobre. Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker è stato battuto dalla fiction di Rai1 La ricetta della felicità, che ha raggiunto 3.048.000 spettatori (19.4% share) contro 1.899.000 spettatori (share del 14%). In access prime time la consueta sfida Gerry Scotti- Stefano De Martino, rispettivamente con La ruota della fortuna e Affari Tuoi.

La sfida agli ascolti tv tra La ricetta della felicità e Io Canto Family

Nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, Canale 5 ha lasciato spazio a un'altra puntata di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker e con una giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Quella di ieri sera è stata la semifinale, mentre giovedì 23 ottobre andrà in onda la finale. Negli ultimi giorni si è anche parlato del futuro del programma, nello specifico del format originale condotto da Gerry Scotti. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, la notizia della chiusura del format sarebbe infondata: non è ancora deciso infatti se e quando il programma tornerà e l'eventuale modalità. La semifinale del programma, in onda ieri, è stata vista da 1.899.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai1 invece è andata in onda l'ultima puntata della fiction La ricetta della felicità, che racconta la vita di Marta Rampini, stravolta totalmente quando il marito Enrico scompare nel nulla. Gli episodi sono stati visti da 3.048.000 spettatori pari al 19.4% di share, conquistando la serata.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Nella serata di giovedì 16 ottobre, il palinsesto ha offerto agli spettatori la consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, rispettivamente con Affari Tuoi e La Ruota della fortuna. Nel programma ‘dei pacchi0, ha giocato Angelo dal Molise: dopo aver cambiato il suo pacco contenente 0 euro, ne ha pescato uno da 30mila. Tuttavia, sul finale, ha deciso di accettare l'assegno del Dottore ed è tornato a casa con 15mila euro. Su Canale 5 invece una nuova puntata de La Ruota della fortuna, la cui durata si allunga sempre di più, fino a ‘sfociare' quasi in prima serata, come è accaduto ieri 15 ottobre con This is me. A conquistare gli spettatori, come ormai succede da diverse settimane, è stato Gerry Scotti che ha raggiunto 5.156.000 spettatori pari al 25.3% di share, mentre De Martino si è fermato a 4.770.000 spettatori (23.3%).