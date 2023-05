Il Collegio torna con una nuova edizione, al via i casting per l’ottava stagione Arriva la conferma di una nuova edizione de Il Collegio, docureality diventato un fenomeno televisivo nelle ultime stagioni. È Banijay a confermare il via ai casting per la prossima edizione.

A cura di Andrea Parrella

L'ottava edizione del Collegio si farà. Il docureality di Rai2, fenomeno delle ultime stagioni stagioni televisive, ci sarà anche nel 2023. A dare l'annuncio è Banijay, la società di produzione che dà notizia dell'inizio dei casting per creare la nuova classe della prossima stagione. "Il collegio sta per tornare", si legge nel post pubblicato sui social, che non contiene informazioni aggiuntive rispetto all'annuncio dei casting in vista.

Lecito immaginare che le registrazioni della prossima edizione verranno realizzate nel corso della prossima estate, così come è accaduto per le scorse edizioni. Così come si può prevedere che la location sarà ancora una volta il Convitto Nazionale Regina Margherita, che si trova alle porte del centro storico di Anagni.

Il calo di ascolti del Collegio

Il programma, dopo cinque edizioni in crescendo con ascolti del tutto inaspettati e un pubblico di giovanissimo, aveva iniziato a mostrare una certa stanchezza con la sesta edizione, poi confermata lo scorso anno. Al netto di questo calo, che è giusto definire fisiologico dopo il successo esplosivo del programma, Il Collegio ha conservato uno zoccolo duro di pubblico.

Il Collegio 8, chi saranno i professori?

Nulla si sa, dunque, di come sarà Il Collegio 8, sia per quel che riguarda l'anno di ambientazione (l'ultima volta era stato il 1958) che per l'impostazione, visto che la settima edizione aveva presentato differenze sostanziali nella struttura. Altro elemento di interesse sarà quello del corpo docenti. Aveva fatto molto discutere, infatti, la scelta della scorsa stagione di escludere alcuni docenti che erano diventati celebri e molto amati dal pubblico a cominciare dalla professoressa Petolicchio (che poi è approdata nel cast di Pechino Express), passando per il professore Luca Raina e il professor Alessandro Carnevale. Chissà che quest'anno non possa esserci un ritorno di massa di questi volti che hanno fatto la storia del programma.