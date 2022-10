Il Collegio, la grande esclusa Petolicchio: “Fatta fuori senza motivo, mi ha fatto molto male” L’insegnante salernitana, colonna del Collegio e assente in questa settima edizione, racconta a Fanpage.it chiarisce come siano andate le cose: “Avevano chiesto disponibilità sin dalla fine del Collegio 6 e l’avevo data, poi a maggio con una telefonata mi hanno detto che non ci sarei stata”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Collegio 7 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima puntata del Collegio 7 non ha confermato il successo del passato. Anzi, il docureality si è attestato su livelli di ascolti decisamente bassi, quasi dimezzati rispetto alla partenza della scorsa edizione. Una flessione iniziata già lo scorso anno, determinata da vari fattori tra i quali gli importanti cambi nel cast. Tra le assenza più pesanti, quella della professoressa Maria Rosa Petolicchio, personaggio cult del programma dalla seconda alla sesta edizione. Un'assenza parsa a molti ingiustificata che ha alimentato diverse ricostruzioni che alludono a un'uscita volontaria. Niente di più distante dalla realtà, stando all'insegnante salernitana, che abbiamo intervistato dopo la messa in onda della prima puntata.

Professoressa, ha visto Il Collegio ieri sera?

L'ho visto, ma preferisco non commentare la puntata, forse sarei di parte.

Leggi anche Dove è stato girato il Collegio 7, la location è il convitto Regina Margherita di Anagni

Sono in tanti a chiedersi il perché della sua assenza. Ci spiega come siano andate le cose?

Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione. E lo preciso perché nelle scorse ore mi è capitato di leggere che si ipotizzi un mio no alla proposta della Rai. Tutt'altro.

Quando le è stato comunicato che non sarebbe stata nella settima edizione?

A maggio, ho ricevuto una chiamata che doveva essere di tutt'altro genere.

Le avevano fatto altre promesse?

Fino all'ultimo minuto del Collegio 6 ho avuto richieste di disponibilità per la settima edizione. Richieste ribadite, peraltro, tra ottobre e novembre dello scorso anno. Ho sempre risposto positivamente.

Crede che questo calo di attenzione del pubblico abbia a che fare con la sua assenza?

Che la parabola fosse discendente si era intuito dall'anno scorso. Si tratta di schemi ripetitivi e quest'anno si voleva imprimere un cambiamento, anche se non capisco quale sia stato, fatta eccezione per l'esclusione di molti professori storici. Se questo cambiamento porterà a qualcosa di buono, ben venga per loro, ma onestamente fatico a credere che fossimo noi l'anello debole.

L'esclusione, in effetti, non riguarda solo lei.

Infatti non parlo solo per me, ma anche per Raina e Carnevale. Con Maggi componevamo un quartetto forte, il programma lo abbiamo fatto crescere noi e lo dico senza presunzione. Non pensavo mi potessero destituire così.

Al programma ha fatto gli auguri pochi giorni fa. Come mai?

Per l'affetto che nutro nei confronti di tutte le persone che stanno dietro alle quinte, quelle che conosco, per i pochi rimasti, a loro auguro tutto il bene del mondo. Del calo del programma non mi sorprendo e non mi può nemmeno dispiacere più di tanto. Mentirei se non dicessi di essermi sentita trattare male.

Se la chiamassero per la prossima edizione ci andrebbe?

Per quel che riguarda Il Collegio, devo dire di esserci stata molto male. Spero possa esserci spazio per altri progetti, qualora interessasse la mia partecipazione. Di questo si vedrà.

Proprio sicura di non volerci dire cosa ne pensa della prima puntata del Collegio 7?

Posso edulcorare il mio commento, ma io resto una persona sincera e quindi preferisco evitare commenti per non dare sfogo al mio risentimento. Ci tenevo a ribadire che la verità non è quella che si crede, avevano la mia disponibilità per questa edizione e hanno preferito di no.