Il Collegio 7, a sorpresa c’è la prof. Petolicchio ma è la sorella dell’originale Nella terza puntata de Il Collegio 7 entra a sorpresa una nuova professoressa. Si chiama Petolicchio, ma non è Maria Rosa, bensì l’omonima Annamaria e insegna storia.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Collegio 7 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La professoressa Petolicchio al Collegio 7 c'è, ma non è come sembra. Nella terza puntata del programma i telespettatori scoprono l'ingresso di un nuovo personaggio nel corpo docenti. Si tratta appunto della professoressa Petolicchio, la sorella dell'originale. Non è infatti un lieto ritorno a sorpresa, ma l'ingresso di un nuovo membro del cast.

Annamaria Petolicchio è la sorella di Maria Rosa

Annamaria Petolicchio è infatti la nuova professoressa del Collegio 7, sorella di quella Maria Rosa che era stata simbolo di cinque edizioni del Collegio, diventando uno dei volti più popolari del programma. Annamaria Petolicchio non insegna matematica, bensì storia, ed è stata introdotta nella terza puntata del programma dal preside Bosisio, che divertito ha introdotto la nuova professoressa lasciando credere a studenti e studentesse del 1958 si trattasse del ritorno di Maria Rosa Petolicchio. A tradirli, inizialmente, anche una netta somiglianza tra le due donne, non a caso sorelle. Dopo essere stati tratti in inganno, gli allievi si sono resi subito conto che qualcosa non andasse, prima di ricordare proprio il diverso nome di battesimo della prof. Petolicchio "originale".

Maria Rosa Petolicchio

Perché Maria Rosa Petolicchio ha lasciato Il Collegio

L'assenza di Maria Rosa Petolicchio è stato uno degli elementi che hanno caratterizzato questa nuova stagione del programma. Un forfait per certi versi inspiegabile, se si considera il successo del personaggio, che pochi giorni fa Maria Rosa Petolicchio aveva spiegato a Fanpage.it in un'intervista, dichiarando di essere stata esclusa dalla produzione poche settimane prima dell'inizio delle registrazioni, nonostante le promesse dei mesi precedenti: "Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione".

Leggi anche A che ora inizia e finisce Il Collegio 7: dove vedere le puntate in replica e in streaming

Per Maria Rosa Petolicchio pochi giorni dopo è arrivata tuttavia una ricompensa, con l'annuncio della sua partecipazione alla prossima edizione di Pechino Expressinsieme all'ex allievo del programma Andrea Di Piero.