Il Collegio 7, gli alunni promossi e bocciati della classe del 1958 È andata in onda l’ultima puntata de Il Collegio con gli esami di fine anno di diploma di licenza media per l’anno 1958. Ecco la lista dei promossi e dei bocciati.

Ieri sera, 29 novembre, è andata in onda l'ultima puntata de Il Collegio. Come negli ultimi due anni, anche la nuova edizione è stata girata presso il prestigioso convitto Regina Margherita di Anagni, istituito con un regio decreto del 1888. Nell'ultima puntata si sono svolti gli esami di fine anno di diploma di licenza media per l'anno 1958 per tutti gli studenti di questa edizione. Non sono stati ammessi alla prova orale affrontata davanti a tutti gli insegnanti, solo due studenti: Davide Cagnes e Ariadny Sorbello. Il preside ha voluto incontrarli con i genitori. Gli studenti sono riusciti tutti a diplomarsi, tranne una.

Chi sono gli studenti che hanno preso il diploma dopo gli esami

Gli studenti che hanno preso il diploma agli esami di licenzia media per il corso del 1958 sono stati (in ordine alfabetico): Alessia Abruscia, Sabrina Bacja, Alessandro Bosatelli, Sofia Brixel, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Erri Erriquez, Zelda Nobili, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Samuel Rosica, Priscilla Savoldelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz. A ricevere il diploma come miglior collegiale de Il Collegio 7 è stata Zelda Nobili.

Chi non ha superato gli esami di fine anno

C'è purtroppo anche chi non ha superato gli esami di fine anno de Il Collegio 7, ma anche a chi questi esami non ci è proprio arrivato. Ariadny Sorbello e Davide Cagnes non sono stati ammessi, ma entrambi hanno aperto la puntata finale con l'incontro del preside insieme ai rispettivi genitori. Nel caso di Ariadny Sorbello, la studente si è dimostrata molto dispiaciuta ma ha anche ammesso di essere in qualche modo cresciuta da questa esperienza. Diversamente, Davide Cagnes non ha saputo migliorare. Tra gli studenti che, invece, hanno affrontato la prova senza superarla c'è stata solo Elisa Angius.