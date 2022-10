Alunni Il Collegio 7, chi sono i 20 studenti nel cast: nomi e profili Instagram e Tik Tok Al via da martedì 18 ottobre la settima edizione del Collegio. Ecco chi sono i 20 alunni protagonisti di questa nuova annata.

A cura di Andrea Parrella

Prenderà il via martedì 18 ottobre Il collegio 7. La settima edizione del docureality di Rai2 è ambientata nel 1958, girata nel Convitto di Anagni e ospiterà un totale di 20 alunni in questa edizione, che presenta molti cambiamenti rispetto al passato, sia per la divisione del gruppo in due classi che per il corpo docenti rinnovato quasi del tutto. "Ecco chi sono i protagonisti de Il Collegio 6 e come sono "rintracciabili" sui social."

Alessia Abruscia

Alessia Abruscia

Età: 14 anni

Provenienza: Crosia-Mirto (Calabria).

Scheda: Alessia è una ragazza dalle forti opinioni. «Posso parlare con tutti, – spiega – ma l'ultima parola dev'essere la mia». La giovane, che da grande vorrebbe fare l'estetista, si definisce menefreghista e provocatrice. La sua indole cocciuta la porta spesso a discutere. «Quando non mi va di litigare, anche se è raro – aggiunge – , dico ‘No comment, perché se comment, brutto comment', che significa ‘Non ti commento, perché se ti commento, ti… offendo'». Per l'adolescente calabrese, che non ama studiare, la scuola è una vera «tortura». Che "Il Collegio" riesca a metterla un po' in riga, come auspicano i genitori?

Instagram: alessia_abruscia_

Tik Tok: alessiaaaaabruscia

Elisa Angius

Elisa Angius

Età: 15 anni

Provenienza: Cagliari.

Scheda: Diffidente e scontrosa specialmente nella fase iniziale della conoscenza con gli altri, Elisa ha un caratterino niente male. Permalosa e testarda, ma anche generosa e leale con chi le è amico, la 15enne cagliaritana confessa di perdere facilmente la pazienza, tanto che nell'ultimo anno ha fatto oltre 50 assenze a scuola. «Non riuscivo più a andarci, perché – ammette – i miei compagni mi stavano antipatici». La giovane sarda spera che l'esperienza all'interno de "Il Collegio" la aiuti a diventare un po' meno sgarbata, prepotente e litigiosa. È una ragazza molto corteggiata, ma a lei non interessa mai nessuno…

Instagram: elisaangiius

Tik Tok: elisaangiius

Alessandro Bosatelli

Alessandro Bosatelli

Età: 14 anni

Provenienza: Brembate (Bergamo).

Scheda: Appassionato studioso, Alessandro, 14 anni di Brembate (BG), conta nel suo palmarès scolastico solo tre insufficienze e l'abbonamento al «10 fisso» nelle sue materie preferite. Il cespuglio di capelli e lo stile "casual" sono la dimostrazione della sua volontà di essere sempre unico e originale. «Tendo a non seguire le mode, ma a crearle», spiega il giovane. Strenuo paladino della buona educazione, la missione del ragazzo che trova «la maleducazione così poco originale» è quella di correggere il comportamento irrispettoso dei coetanei e riportarli sulla retta via. Riuscirà a farlo anche tra le mura de "Il Collegio"?

Instagram: alessandro_bosatelli

Tik Tok: alessandro.bosatelli

Sofia Brixel

Sofia Brixel

Età: 16 anni

Provenienza: Chiavari (Genova).

Scheda: Studia scienze umane ma sogna un futuro da modella Sofia, influencer, dice che spera "di realizzare questa cosa, però comunque ho un piano b, – racconta – quello di diventare psicologa». Seguitissima online, la ragazza ammette «sui social è bello ballare, ma ogni tanto bisogna fermarsi e pensare". Per questo, oltre a parlare di sé, la giovane ha scelto attraverso i suoi profili web di ricordare la sorella, scomparsa a soli 18 anni. Proprio con lei, infatti, Sofia aveva visto la prima edizione de "Il Collegio" e insieme coltivavano il proposito di riuscire un giorno a prendere parte al programma.

Instagram: sofiabrixel_

Tik Tok: sofiabrixel_

Davide Cagnes

Davide Cagnes

Età: 17 anni

Provenienza: Montebelluna (Treviso).

Scheda: Sotto il ciuffo intoccabile di Davide, 17 anni da Montebelluna (TV), si nasconde un seduttore. Gran casinista in classe, il ragazzo è il re delle discoteche che definisce la sua «seconda casa». Circondato da molte ragazze, il giovane utilizza la passione che nutre per la musica neomelodica anche come strumento per far colpo sulle sue coetanee. L'adolescente veneto confessa come lo studio non gli sia congeniale. Da grande vorrebbe diventare parrucchiere, cosa per cui si sta formando, e sogna di aprire un salone assieme alla mamma, che già opera nel settore, così da guadagnare «soldi facendo una cosa che mi piace»

Instagram: davide._.cagnes

Tik Tok: davide._.cagnes

Mattia Camorani

Mattia Carmorani

Età: 15 anni

Provenienza: Faenza.

Scheda: «Alla scuola preferisco di gran lunga la riviera romagnola». Parola di Mattia, 15 anni di Faenza (RA), che la mamma definisce «energia pura». Instancabile, il ragazzo adora fare sport, andare a ballare e al mare, trascorrere il tempo con gli amici e divertirsi. Non sta mai fermo neppure in classe e non sopporta le regole. Dover rimanere seduto al banco per lui è una «prigione». Sicuro di sé e del suo aspetto fisico, il giovane da grande sogna una carriera nel mondo del cinema e non nasconde di riscuotere un certo successo con le ragazze… Come se la caverà con la rigida disciplina de "Il Collegio"? E con le compagne di studi?

Instagram: mattia_camorani

Tik Tok: mattia_camorani

Davide Di Franco

Età: 16 anni

Provenienza: Bisceglie.

Scheda: Davide, 16 anni di Bisceglie (BAT), «in classe è nella cerchia dei più bravi». A scuola non copia mai e non fa copiare nessuno, tranne chi secondo lui lo merita. Ha pochi amici stretti perché, spiega, «non mi vanno bene tutti… devo selezionarli». Competitivo, severo e ordinato, al ragazzo piace molto trascorrere il tempo facendo gossip. Tipo "perfettino" non sopporta la maleducazione, l'ignoranza e le ingiustizie e non si separa mai dalla sua lacca, elemento secondo lui indispensabile per dedicare la giusta cura a ciuffo e capelli. "Il Collegio", a sua detta, potrebbe essere un'occasione per confrontarsi con i coetanei

Instagram: davide.di.franco

Tik Tok: davide.di.franco

Marta Maria Erriquez

Età: ha 16 anni

Provenienza: Venaria Reale (Torino)

Scheda: Marta nasce nel 2006 sotto il segno dell'ultimo mondiale vinto dall'Italia e il calcio è il suo sport del cuore. Studia per diventare bartender e sogna di partire per l'America. Come i cocktail che prepara, la 16enne di Venaria Reale (TO) mette del suo in ogni cosa che fa e ama essere una figura di riferimento per gli altri. A gonne e top preferisce pantaloni larghi e magliette, però precisa, «non mi piace darmi etichette, la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano e il mio modo di vestire non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio, ma rappresenta me, rappresenta "Erri"», come si fa chiamare dagli amici. All'interno de "Il Collegio" la giovane spera di riuscire a combattere le proprie battaglie una alla volta, «esponendo – chiarisce – le mie problematiche e i miei valori nel modo più corretto possibile»

Instagram: marta.maria.erriquez

Tik Tok: marta.maria.erriquez

Apollinaire Manfredi

Età: 15 anni

Provenienza: Nato in Congo, adottato da una coppia di Palagiano (Taranto)

Scheda: Apollinaire, aka "Apo", è un ragazzo di 15 anni originario del Congo e adottato all'età di tre anni da una coppia di coniugi pugliesi. La sua vita è stata segnata da tante sofferenze, che però l'hanno condotto alla felicità. Non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici; quando parla di quelli adottivi gli brillano gli occhi. Il giovane ha un'energia inesauribile e coinvolgente. «Stare fermo sul banco è impossibile, – racconta – io devo ballare!». Una passione, quella per la danza, nata come un «colpo di fulmine» provato dal ragazzo fin da quando ha mosso i primi passi a ritmo di musica. Per lui farsi tagliare i capelli e rinunciare al cellulare potrebbe non essere così semplice… Riuscirà a portare il suo "drip" anche dentro "Il Collegio"?

Instagram: princeekid

Tik Tok: princeekid

Tommaso Maglietta

Età: 14 anni

Provenienza: Lizzanello (Lecce).

Scheda: Tommaso, percussionista dall'animo rocchettaro, suona qualsiasi cosa gli capiti fra le mani. Il 14enne di Lizzanello (LE) frequenta il conservatorio e vive con una famiglia di artisti con cui fa tournée in giro per il mondo portando la musica della tradizione pugliese rivisitata in chiave rock. Nonostante sia un batterista dall'età di 4 anni, venga ritenuto un "ragazzo prodigio" e abbia ricevuto nel 2021 il titolo di "Alfiere della Repubblica" per il suo talento, "Tommy" preferisce rimanere umile. Riuscirà, nella nuova avventura all'interno de "Il Collegio", a rinunciare anche ai lunghi capelli, ormai parte del suo «personaggio» come il giovane stesso ammette?

Instagram: tommymiglietta_official

Tik Tok: tommymiglietta_official

Zelda Nobili

Età: 15 anni

Provenienza: Trieste (ma è nata a Milano).

Scheda: Zelda, 15 anni, è nata a Milano ma vive a Trieste e deve il suo nome alla famosa principessa protagonista del videogioco omonimo. «So di essere strana, ma chi se ne frega!», dice raccontandosi. Si taglia sempre i capelli da sola e non le interessa se siano perfetti. Grande studiosa di storia, latino e italiano, non è la solita secchiona che passa ore sui libri di scuola, a lei basta poco. Appassionata di fumetti e film, per la giovane tutto può diventare un meme e nessuno può sfuggire al suo black humor. A detta della madre, spesso, la diversità nel tipo di hobby che la figlia coltiva rispetto ai suoi coetanei rende i rapporti con loro difficili. Che "Il Collegio" la possa aiutare a ridurre un po' le distanze con gli altri ragazzi e ragazze della sua età?

Instagram:

Tik Tok

Alessandro Orlando

Età: 17 anni

Provenienza: Torre Annunziata (Napoli).

Scheda: 17 anni di Torre Annunziata (NA), Alessandro è un ragazzo dai capelli rossi, molto chiacchierone. Non sta fermo un secondo ed è il casinista della classe. Sempre pronto a combinare qualche marachella, i professori sono spesso costretti a interpellare i genitori. Il papà spera che "Il Collegio" possa insegnare al figlio a rispettare le regole… Appassionato di sport, il giovane ha praticato nuoto, atletica leggera, basket, pallavolo e ora si dedica al calcio. In futuro gli piacerebbe lavorare proprio in questo settore. Ha un prototipo di ragazza ben preciso: deve essere alta, "fisicata" e con un bel fondoschiena. Nel suo vocabolario utilizza la parola «letteralmente» ogni volta

Instagram:

Tik Tok:

Mattia Patané

Età: 16 anni

Provenienza: Riposto (Catania).

Scheda: «Faccio il food blogger, sono bravo a scuola, sono simpatico, dove lo trovate un altro così?». Carattere forte e grande sicurezza in sé stesso, Mattia, 16enne della provincia di Catania, dopo un passato da bambino cicciottello ha deciso di mettersi in forma ed entrare nel mondo del "food", appassionandosi a tal punto da diventare il primo e unico – secondo lui – food blogger della sua età. Campione scolastico di scacchi, membro della squadra di dibattito, poeta e filosofo convinto, il giovane siciliano si sente un adolescente al di sopra degli altri. Riuscirà a mantenere questa opinione anche durante la sua esperienza da collegiale?

Instagram:

Tik Tok:

Gabriel Rennis

Età: 16 anni

Provenienza: Ostia.

Scheda: Gabriel, 16 anni, viene da Ostia e ne va molto fiero. Si autodefinisce «er mejo de Ostia» e pensa che il gergo romano sia parte della lingua italiana corretta. Nella sua scuola ideale si dovrebbe studiare un po' meno. «Io faccio il linguistico – racconta – però con lo studio… zero proprio». Ciononostante, a rimetterlo sulla retta via pensa sua madre, insegnante e vicepreside, che lo aspetta al varco ogni volta che non fa i compiti. Calciatore a livello agonistico, il ragazzo tiene particolarmente al proprio aspetto fisico e lo cura con grande attenzione. Al giovane piacciono le ragazze e lui sa di piacere a loro

Instagram: gabrielrennis_

Tik Tok: gabrielrennis_

Samuel Rosica

Età: 14 anni

Provenienza: Bitonto.

Samuel, 14enne di Bitonto (BA), dice di essere un po' «matto», fa tante bravate ed è un casinista nato. È stato sospeso da scuola a causa delle sue 56 note. «Samuel è come l'acqua del mare, – racconta il papà – è sempre in movimento… c'è da impazzire. Fa il contrario di quello che dici. Tu dici, dai, andiamo a sinistra e lui va a destra». Il giovane pugliese frequenta l'istituto agrario perché vorrebbe andare a lavorare con il padre «imprenditore dell'olio». Nel tempo libero, come hobby, fa il DJ e suona per comunioni e feste di amici. Riesce sempre a ottenere quello che vuole, ha rotto apposta un telefono per farsene comprare uno nuovo.

Instagram: samuel.rosica

Tik Tok: samuel.rosica

Priscilla Savoldelli

Età: 15 anni

Provenienza: Gandino (Bergamo).

Scheda: Jeans strappati, magliette oversize e bandane multicolore completano lo stile "urban" di Priscilla, 15 anni di Gandino (BG). I campi da basket sono il suo scenario prediletto; grancassa, rullanti e piatti i suoi compagni più fedeli. Bergamasca doc, è batterista, ma anche cantante e appassionata di musica. Alla giovane piace differenziarsi dalle sue coetanee e uscire in gruppi di ragazzi più grandi. La ragazza confessa, poi, di «essere un po' vecchio stampo». Tra i suoi tanti interessi c'è, infatti, anche quello per gli oggetti "vintage", come francobolli e monete, che colleziona, e la predilezione per i motori d'epoca.

Instagram: priscillasavoldelli

Tik Tok: priscillasavoldelli

Giada Scognamillo

Età: 17 anni

Provenienza: Genova.

Scheda: Nonostante l'aspetto da brava ragazza, Giada nasconde un animo da "bad girl". «Capita di fare qualcosa di pazzerello, qualche volta» ammette. L'indole un po' ribelle e le sue bravate, infatti, l'hanno portata a discutere spesso con i genitori, tanto da farla cacciare di casa dal padre. La valvola di sfogo principale della giovane è la ginnastica ritmica, che insegna anche alle bambine più piccole. L'argomento ragazzi per la 17enne genovese è spigoloso, si annoia continuamente e non riesce a tenersene uno; nonostante sia molto corteggiata, allo specchio sembra vedere solamente i suoi difetti.

Instagram: giada.scognamillo_

Tik Tok: giada.scognamillo_

Damiano Severoni

Età: 16 anni

Provenienza: Tivoli.

Scheda: Damiano, detto "Sancho", è un 16enne dal sorriso gentile cresciuto senza il papà che lo ha abbandonato all'età di 4 anni. Ha vissuto con la nonna, la mamma e il fratello maggiore. «Ho moltissime fan, – rivela – ma la numero uno è sicuramente mia nonna», che il ragazzo definisce il suo «amore segreto». Nonostante abbia un'enorme considerazione di sua madre, Damiano non può non sentire il vuoto lasciato dal padre che ad oggi, per lui, rappresenta l'esempio di ciò che un uomo non dovrebbe mai essere. A Tivoli, la sua città, il giovane è conosciuto da tutte le vecchiette del quartiere perché è sempre pronto a dare una mano e a fare due chiacchiere con loro. Dato il suo temperamento "vulcanico", l'adolescente laziale in collegio vorrebbe imparare a essere un po' meno permaloso e irascibile e a seguire le regole, cosa che nella vita difficilmente riesce a fare.

Instagram: damiano.severoni

Tik Tok: damiano.severoni

Luna Tota

Età: 15 anni

Provenienza: Roma.

Scheda: Tenace e decisa, Luna punta in alto: vuole diventare pilota delle Frecce Tricolori. Studentessa all'Aviation College, la 15enne romana colleziona già due esperienze di volo: una da copilota e una da pilota. Apprezza molto il proprio aspetto estetico, reputa di avere un viso «determinato» e un fisico perfetto per farsi scattare fotografie in posa. «Sono la principessa di casa, – racconta la futura collegiale – . Ho una coroncina che metto ogni tanto quando vengono le mie amiche, ma soprattutto quando vado a ballare». La giovane, che adora essere al centro dell'attenzione, si definisce «la stella delle discoteche» e si fa conoscere e riconoscere in ogni occasione.

Instagram: luna.tota_

Tik Tok: luna.tota_

Giulia Wnekowicz

Età: 14 anni

Provenienza: Figline Valdarno (Firenze).

Scheda: Giulia si destreggia tra mazzi di carte e cubi di Rubik, ma la magia non è la sua sola passione; infatti, sogna di studiare oncologia pediatrica e arrivare un giorno a salvare delle vite. Approfondisce tutto quello che le piace e a scuola non si tira mai indietro nel difendere i diritti delle sue compagne. La 14enne di Figline Valdarno (FI), che si definisce secchiona ma allo stesso tempo casinista, parla cinque lingue e tra bisnonni asiatici, nonni russi e parenti sparsi per il mondo, si può considerare una vera e propria cosmopolita, un po' maga e un po' professoressa. «Credo che vivere la vita dei nonni la possa aiutare molto a capire anche noi», si augura la mamma sperando che l'esperienza da collegiale della figlia la convinca che i suoi genitori sono meno «boomer» di quanto la giovane pensi.

Instagram: magic.giuly

Tik Tok: magic.giuly