Il Collegio 7, chi sono i nuovi professori del docureality di Rai2 Il 18 ottobre via alla settima edizione del programma di Rai2, che riparte da un rinnovo del corpo docenti. Addii illustri di Petolicchio, Raina e Carnevale, ecco chi sono i nuovi professori.

Il Collegio 7 torna dal 18 ottobre, su Rai2, alle 21.25. Il docureality che ha regalato tante soddisfazioni alla seconda rete nelle prime edizioni, prova a ripartire da novità sostanziali dopo la difficile sesta edizione, che non ha confermato i risultati sperati. Da qui il senso del cambiamento del programma, modificato in alcuni dettagli, a cominciare dal cast, che ha subito importanti modifiche.

Oltre ai 20 nuovi alunni della nuova edizioneche verranno divisi in due classi, cambia il corpo docente de Il Collegio, al netto della riconferma di Paolo Bosisio, nel ruolo del preside, e Andrea Maggi come prof di italiano e i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli. Lasciano infatti altri volti storici, come la professoressa Petolicchio, Luca Raina e Alessandro Carnevale, non riconfermati.

In questa settima edizione del Collegio telespettatori dovranno familiarizzare con i nuovi volti degli insegnanti, a cominciare da Marie France Baron (Lingua Francese; lavora dal 2015 nella scuola civica di Sesto Sangiovanni), a Beatrice Fumagalli (Storia e Geografia; laureata alla Guglielmo Marconi di Milano; nella vita fa la supplente e la content creator); proseguendo con Giovanni Belli (Matematica e Scienze; attualmente insegna allo IAL Lombardia Srl Impresa Sociale di Saronno), Guido Airoldi (Disegno ed Educazione Artistica; in forza al Liceo Artistico Statale di Verona, si è formato all’Academy di Brera), Alberto Zanetti (Canto; è un baritono), Andrea Zilli (Dattilografia), Annalisa Bufacchi (Laboratorio) e Mauro Simonetti (Educazione Fisica; allenatore europeo della Federazione Ginnastica Italiana e tecnico di Judo 4° Dan).

Un cambio di passo netto, nuovi elementi attraverso i quali Rai2 spera di riagganciare l'attenzione del pubblico che nelle prime edizioni è arrivato anche a superare la media dei 2 milioni, contando su una corposa componente di giovani interessati. Nelle scorse ore, intanto, sono arrivati anche gli auguri della prof. Petolicchio.