Al Collegio 7 cambia tutto con due classi e nuovi professori: ecco chi sono i 21 alunni Il Collegio torna con la settima edizione dal 18 ottobre. Fenomeno televisivo degli ultimi anni, il programma è stato sottoposto a un restyling dopo i risultati deludenti dello scorso anno. Ecco tutte le novità.

A cura di Andrea Parrella

Il Collegio 7 sta per arrivare. La nuova stagione del programma partirà martedì 18 ottobre, alle 21.25 su Rai2, con una prima puntata che mostrerà agli spettatori un programma molto cambiato nei suoi connotati, sia per quel che riguarda il cast che per quanto concerne l'organizzazione. Per la prima settimana doppio appuntamento straordinario, con il programma che andrà in onda anche mercoledì 19 ottobre alla stessa ora.

La settima stagione de Il Collegio rappresenta infatti un momento di svolta, dopo i risultati piuttosto deludenti della precedente stagione, a dire il vero maltrattata da Rai2 in termini di programmazione. Tuttavia c'era la necessità di rinnovare un programma che per cinque edizioni si è confermato un fenomeno televisivo raro qui in Italia, con risultati di ascolti notevoli e un pubblico fortemente ringiovanito rispetto alle abituali medie di rete.

Cambiano tutti i docenti, restano solo Maggi e Bosisio

La prima novità di questa edizione de Il Collegio sono i professori. Il corpo docenti cambierà nella sua interezza, i principali volti divenuti famosi nelle precedenti edizioni, su tutti Petolicchio, Raina e Carnevale, non ci saranno nel Collegio 7. I soli "superstiti" sono il professore di italiano Andrea Maggi e il preside Bosisio. Confermata anche la presenza di Lucia Gravante, la sorvegliante molto amata dal pubblico. Difficile capire la ragione precisa di queste scelte, considerando l'enorme popolarità dei professori che lasciano, ma sarà interessante capire quali saranno i risultati. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei nuovi professori.

Il Collegio 7 è ambientato nel 1958

La settima edizione del Collegio sarà ambientata nel 1958, un anno importante per la scuola vista l'introduzione, per volontà dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro, dell'educazione civica nei percorsi didattici relativi a scuole medie e superiori. Un elemento che sarà evidentemente molto presente in questa edizione, trattandosi di un tema di stretta attualità.

La novità delle due classi

Altra novità di questa edizione è la divisione del gruppo in due classi. I 21 partecipanti al Collegio 7 non saranno accorpati in una sola classe, ma divisi come accadeva al tempo: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’avviamento professionale.

Chi sono gli alunni del Collegio 7

Ecco i 21 nomi dei 21, tra alunne e alunni, che parteciperanno al Collegio 7: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Sofia Brixel, Marta Maria Erriquez, Zelda Nobili, Priscilla Salvoldelli, Giulia Wnekowic, Luna Tota, Giada Scognamillo, Alessandro Orlando, Davide Cagnes, Alessandro Bosatelli, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Apollinare Manfredi, Tommaso Miglietta, Mattia Patanè, Gabriel Rennis, Damiano Saveroni, Samuel Rosica.