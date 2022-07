Il Collegio 7 senza i prof Petolicchio, Raina e Carnevale: cosa cambia nella settima edizione La settima edizione de Il Collegio riparte da sacrifici importanti, con l’esclusione di tre docenti storici del docureality. Ecco perché Petolicchio, Raina e Carnevale non ci saranno nella settima edizione.

A cura di Andrea Parrella

Quest'anno su Rai2 arriva Il Collegio 7. La settima edizione del docureality, tuttavia, sarà molto diversa dalle prime sei che, a sorpresa, hanno garantito al programma di essere uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni. Il format prodotto da Banijay tornerà dal 27 settembre in prima serata con grandi differenza rispetto al passato, prima di tutto i volti di riferimento.

Non ci saranno, infatti, molti dei nomi storici della classe docenti. Dopo sei edizioni è certa l'assenza di Maria Rosa Petolicchio, prof. di matematica, così come Luca Raina, docente di storia e Alessandro Carnevale. Assenze che aveva fatto notare Webboh analizzando i profili cercati nei casting per la prossima edizione. Pare invece confermata la presenza del professore di italiano Andrea Maggi, il preside Bosisio e dei sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli.

Perché Petolocchio, Raina e Carnevale non ci saranno ne Il Collegio 7

Una rivoluzione del cast che avrà certamente un effetto traumatico sul programma, sia esso negativo o positivo. Come apprende Fanpage da fonti dirette, si è trattato di scelte di produzione prese in corsa, nelle ultime settimane. Alcuni tra i professori che non faranno più parte del cast avevano confermato la loro disponibilità e solo di recente sono stati messi al corrente della mancata conferma.

Gli ascolti in calo della sesta edizione

A determinare le scelte, probabilmente, i numeri non convincenti della sesta edizione che non aveva confermato il boom delle precedenti e la voglia di rilancio di un progetto che è stato colonna di Rai2 in questi anni, soprattutto in relazione alla volontà della Rai di rilanciare la seconda rete nella prossima stagione. Risultati che è tuttavia difficile imputare ai soli tre docenti esclusi, vista la gestione ballerina della sesta edizione maltrattata nelle collocazioni di palinsesto di Rai2, con il caso alquanto eclatante dell'episodio reso disponibile solo su RaiPlay a poche ore dalla messa in onda per la contemporaneità della partita delle Atp Finals, che aveva fatto slittare di una settimana la messa in onda su Rai2.

Il Collegio 7, riprese partite

Le riprese della nuova edizione del Collegio sono intanto partite, come mostrano degli scatti pubblicati sulla pagina Instagram Anagnia Official che confermano il Convitto Nazionale Regina Margherita come sede di registrazione del docureality e, stando alle poche informazioni rilasciate nel corso della presentazione dei palinsesti, ci saranno cambi sostanziali anche nel format, che torna negli anni Cinquanta e dovrebbe strutturarsi su un meccanismo contempla più classi, con una sola destinata ad arrivare alla fine del programma. Dettagli che certamente emergeranno nelle prossime settimane.