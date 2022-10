Il Collegio 7, l’addio della Prof. Petolicchio: “In bocca al lupo” La professoressa campana, protagonista delle prime sei edizioni del programma, fa gli auguri al programma per la nuova edizione nella quale non ci sarà.

A cura di Andrea Parrella

La Prof. Petolicchio non ci sarà al Collegio 7, che ripartirà da un cast quasi del tutto rinnovato, fatta eccezione per la conferma di alcuni docenti come Maggi e Bosisio, ma anche Lucia Gravante nel ruolo della sorvegliante. L'insegnante campana, protagonista vera delle prime sei edizioni del programma, ha voluto ugualmente inviare il suo saluto ai protagonisti del programma, che partirà il 18 ottobre prossimo. Lo fa scherzando su un fotomontaggio che circola sul web e in cui compare la sua foto nel cast della nuova edizione:

Tranquilli tutti… e buon "Collegio 1958″… È solo un fotomontaggio che ho appena intercettato… Effettivamente nel '58 non potevo esserci…"Anziana" sì, ma non così tanto…!Grazie sempre per la corona…e buona settima edizione de "Il Collegio"… In bocca al lupo!

Fuori dal Collegio anche Raina e Carnevale

Oltre a Maria Rosa Petolicchio, ci sono altri esclusi illustri dal prossimo Collegio. Da Luca Raina ad Alessandro Carnevale, il cast della prossima edizione del programma è stato rinnovato quasi del tutto, così come la struttura del docureality. Dalla prossima edizione, che partirà martedì 18 ottobre e andrà in onda eccezionalmente anche il giorno 19 ottobre, il gruppo dei 20 alunni verrà diviso in due classi differenti e l'ambientazione sarà quella del 1958, anno cruciale per alcuni determinanti cambiamenti nel mondo della scuola italiana, soprattutto per l'introduzione, per volontà dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro, dell'educazione civica nei percorsi didattici relativi a scuole medie e superiori.

Chi sono gli alunni del Collegio 7

Ecco i 20 nomi dei 21, tra alunne e alunni, che parteciperanno al Collegio 7: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Sofia Brixel, Marta Maria Erriquez, Zelda Nobili, Priscilla Salvoldelli, Giulia Wnekowic, Luna Tota, Giada Scognamillo, Alessandro Orlando, Davide Cagnes, Alessandro Bosatelli, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Apollinare Manfredi, Tommaso Miglietta, Mattia Patanè, Gabriel Rennis, Damiano Saveroni, Samuel Rosica.