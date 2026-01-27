Programmi tv
Il Collegio passa in seconda serata, il docu-reality non decolla su Rai2 nonostante il successo su RaiPlay

Nonostante il successo iniziale su RaiPlay, dove è stato trasmesso tra ottobre e novembre, Il Collegio 9 non ha avuto lo stesso riscontro su Rai2. Il docu-reality, infatti, passerà in seconda serata.
A cura di Ilaria Costabile
Niente da fare per Il Collegio, il docu-reality di Rai2 arrivato alla sua nona stagione che, però, non ha ottenuto il successo sperato in prima serata, nonostante il seguito delle edizioni precedenti. Gli ascolti non sono stati affatto soddisfacenti, anzi, in termini di share la trasmissione è stata piuttosto deludente, sebbene su RaiPlay abbia registrato numeri piuttosto alti.

Il successo del Collegio su RaiPlay e il flop in prima serata su Rai2

Erano trascorsi due anni da quando Il Collegio è stato trasmesso l'ultima volta su Rai2 e per questo ritorno la Rai ha pensato di mandare le nuove puntate prima in streaming su RaiPlay, per poi dare spazio alla canonica collocazione in prima serata sulla seconda rete. Quando la nona edizione del docu-reality è arrivata sulla piattaforma targata Rai, dal 23 ottobre al 6 novembre 2025, le visualizzazioni hanno superato i 20 milioni, numeri altissimi che quasi ricordavano il successo di un altro prodotto teen che ha seguito negli ultimi anni la stessa trafila, ovvero Mare Fuori. Il passaggio in chiaro, su Rai2, non è stato però foriero di grandi soddisfazioni.

Non che le stagioni precedenti avessero fatto faville in termini di telespettatori, ma avevano raggiunto uno share che giustificasse la presenza in prime time, quest'anno la tendenza si è invertita. Da fine dicembre, quando Il Collegio è stato traghettato in prima serata, alle puntate più recenti, il format è arrivato all'1.7% di share. Davvero poco per consentire una permanenza in prime time e, da qui, la decisione di spostarlo in seconda serata.

Il Collegio 9 in seconda serata, cosa ci sarà al suo posto

Mancano in realtà poche puntate alla fine della stagione, ma gli appuntamenti rimanenti, saranno trasmessi in seconda serata. Mercoledì 28 gennaio, infatti, alle 21:20, orario in cui andava in onda il reality, ci sarà il film Ricatto d’amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

