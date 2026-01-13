Dov’è stato girato Il Collegio 9: dove si trova e come è fatto il Convitto Nazionale Mario Pagano

Il Collegio 9, Convitto Nazionale Mario Pagano a Campobasso, Molise

Ripartono stasera su Rai 2 i nuovi episodi del documento-reality Il Collegio, giunto alla nona stagione e diventato ormai un vero e proprio cult. Il programma, di stampo britannico, seleziona anche quest’anno 18 nuovi studenti che dovranno superare l’esame di terza media, seguendo le regole rigide e la disciplina imposti dagli insegnanti e dal preside Bosisio. Ogni anno viene poi ricreata un’epoca passata e per la nona stagione gli allievi si troveranno catapultati nel 1990, anno di importante trasformazione socio-culturale per l’Italia. La location cambia poi quasi ogni anno per rispecchiare al meglio l’epoca storica in cui si ritrovano a vivere i ragazzi; per alcune edizioni era stata ad esempio il Collegio San Francesco dei Padri Barnabiti a Lodi, per altre il Convitto Nazionale Regina Margherita nel Lazio. Per la nona stagione è stata scelta invece come ambientazione il Convitto Nazionale Mario Pagano, in Molise, che più di altri rispecchia il dinamismo degli anni ’90.

Il Convitto illuminato la sera

La location de Il Collegio 9, il Convitto Nazionale Mario Pagano

Situato nel cuore di Campobasso, il Convitto Nazionale Mario Pagano è un’istituzione storica che rappresenta un punto culturale importante per il Molise da ormai più di 200 anni. Il Convitto, infatti, nasce nel 1816 con il nome di Real Collegio Sannitico e la sua direzione fu affidata ai Padri Barnabiti, che presero a cuore il progetto di annettere anche un nuovo edificio per le scuole e uno per dormire. Il collegio rimase poi chiuso fino al 1857 quando fu riaperto sotto la direzione del canonico Bernardo Palombieri, acquisendo il titolo di Liceo. Nel 1865, con l’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione e del re Vittorio Emanuele II, il convitto assunse il nome attuale, in onore del giurista, politico e patriota Mario Pagano.

Il Convitto visto dall’alto

Com’è fatta la nuova location de Il Collegio 9

I nuovi 18 allievi hanno l’onore di camminare tra grandi aule, immensi corridoi e biblioteche dove hanno studiato grandi studenti, filosofi e pensatori e, soprattutto, hanno la fortuna di ammirare una struttura magnifica. Il Convitto è situato in un palazzo d’epoca nel centro storico della città di Campobasso ed è disposto su tre piani per quanto riguarda la parte centrale, mentre su due per le parti laterali dell’edificio. È possibile ammirare un ampio portale centrale e diverse finestre con suggestivi archi.

Leggi anche Dove è stato girato Don Matteo 15, le location della serie Rai ambientata in Umbria

La Crocifissione, uno degli affreschi nella Cappella

Ma il vero capolavoro è la Cappella del Convitto, nella quale sono esposte importanti opere del 1700 e 1800 che rispecchiano lo stile fiorentino rinascimentale, con dipinti come la Disputa dei dottori al tempio di Amedeo Trivisonno o la Crocifissione, oltre che altre tele incredibili provenienti dagli Uffizi di Firenze. Infine, anche i Giardini sono davvero spettacolari, costruiti nel XIX secolo, vantano una grande varietà di specie rare e pregiate, come la sequoia gigante, il ginkgo biloba e il cedro del Libano.