Il caso del cappello di Raf a Ora o mai più, il logo sparisce a metà puntata Durante la puntata di Ora o Mai Più, il cappello indossato da Raf diventa un caso. Per quasi l'intera durata della puntata, il cantante indossa un berretto con un logo ben in evidenza, censurato solo verso la fine della trasmissione. Una dimenticanza, probabilmente, ma che già si era verificata.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di Ora o mai più, lo show di Rai1 andato in onda sabato sera e condotto da Marco Liorni, non è passato inosservato un dettaglio in merito ad uno dei giudici della trasmissione, si tratta di Raf. Il cantante ha indossato per tutta la durata della trasmissione un cappello che porta una scritta inerente al suo tour musicale, in occasione dei 40 anni della sua hit, Self Control, che però non è stato oscurato come richiederebbe il regolamento dell'azienda.

Il caso del cappello non oscurato di Raf

A farlo notare è TvBlog che mostra come il cantante viene inquadrato, già ad inizio puntata, con il cappello con tanto di logo in evidenza. Si legge, infatti, sebbene la scritta sia nero su nero "Self Control", richiamando il titolo della nota canzone. L'accessorio rientra in una collezione creata appositamente per celebrare l'importante anniversario ed è uno dei gadget previsti per il tour del cantante, che ovviamente sono anche venduti sul dito dedicato (Rockdream.it), dove compaiono magliette, felpe, borse che riportano loghi realizzati anche per altri cantanti. Una collaborazione che, quindi, fa gioco alla diffusione dei concerti, oltre che pensata per i fan. Stando al regolamento imposto dalla Rai, non è possibile presenziare in qualsiasi trasmissione con loghi evidenti che richiamino a marchi o che, quindi, facciano pubblicità occulta. Per quanto riguarda il cappello indossato da Raf, in un secondo momento, a puntata già inoltrata, compare un nastro adesivo a coprire la scritta, censurando il logo.

Durante la puntata è stata anche mandata in onda una clip in cui, però, il logo è chiaramente evidente. Il logo è stato oscurato, come fatto notare da TvBlog, a puntata quasi conclusa, ma non è escluso che possa esserci stato anche un cambio di cappello da parte dell'artista e che, quindi, possa esserci stata una dimenticanza da parte degli addetti ai lavori. Una dimenticanza già verificatasi in altre occasioni, come quando il cantante è stato ospite di Tg2 Post e di Timeline con Marco Carrara dove, però, era chiaro che si stesse parlando in maniera esplicita del tour per il "Self Control 40th Anniversary".

Il caso di John Travolta a Sanremo

Il richiamo è quasi immediato ad un caso già ampiamente noto, quello delle scarpe indossate da John Travolta sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo dello scorso anno. L’Agcom, lo scorso luglio, in merito alla faccenda, ha sanzionato la Rai per 206.580,00 euro . L’Autorità ha ritenuto sia trattato di un caso di pubblicità occulta.