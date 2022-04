Il cantante mascherato 2022, SoleLuna eliminato: chi si nasconde sotto la maschera Nel corso della finale del Cantante Mascherato, in onda venerdì 1 aprile 2022, il primo smascheramento della serata è avvenuto: SoleLuna eliminato.

Venerdì 1 aprile è andata in onda la finale de Il Cantante Mascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci e la giuria sempre composta da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. Ospite d'onore anche Iva Zanicchi. La prima sfida ha contrapposto il Camaleonte e SoleLuna. La maschera che ha perso è stata proprio SoleLuna. Sotto la maschera si nascondeva il seguente artista: Cristiano Malgioglio. "Voglio ringraziare Milly per avermi invitato in questo programma che è veramente gioioso. Volevo dirti grazie, sono molto felice perché in un momento così difficile questo programma regala tanta evasione. Adoro mettermi in gioco". Il Camaleonte ha cantato il brano che Dargen D'Amico ha presentato all'ultimo Festival di Sanremo 2022, "Dove si balla". SoleLuna, la cui maschera è sempre legata al tormentone di Cristiano Malgioglio, ha invece cantato Maria Marì.

Cristiano Malgioglio è SoleLuna, il primo eliminato della finale

Alla fine il tormentone si è concluso con l'ipotesi più ovvia, che era in realtà essere scontatissima: Cristiano Malgioglio. Il cantante ha rivelato subito dopo essersi smascherato come ha fatto a rispondere al telefono a Caterina Balivo nel corso della seconda puntata. Era stato Massimo Lopez a rispondere con il cellulare di Cristiano Malgioglio, così da depistare tutte le indagini e soprattutto i giudici. Il ringraziamento a Stefano Coletta: "Volevo dire grazie al direttore perché avrò l'occasione di commentare Eurovision ancora una volta con Gabriele Corsi, è una cosa che mi fa tanto impazzire".

Gli ultimi indizi di SoleLuna

Tra gli indizi di SoleLuna, c'erano stati questi: "Meglio dire la verità, gli altri penseranno che stai mentendo. Voi avete le vostre convinzioni ma vi sfido a deporre la corona. Ognuno di noi ha una luna, la mia è straordinaria anche se ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro”. L'esito è sembrato scontato da subito.