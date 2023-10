Heidi Baci torna sui social ma mantiene il silenzio, il suo ritorno sarebbe previsto su Canale 5 La 26enne pescarese ha ripreso la gestione dei suoi profili, come fanno notare alcuni utenti, le cui Stories sarebbero state visualizzate dal suo profilo ufficiale. Lei però mantiene il silenzio e, presumibilmente, è già in programma una sua ricomparsa sugli schermi di Canale 5 per riaccendere il dibattito dopo l’incontro con il padre.

Heidi Baci mantiene il silenzio dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello. Ha lasciato il programma nel corso dell’ultima puntata, in piena notte, senza nemmeno rifletterci sopra come le aveva suggerito Signorini. A nulla sarebbero valse le promesse degli autori di farle sentire i genitori per tranquillizzarsi, dopo il brusco incontro con il padre che ha determinato l’andamento della sua avventura nel reality.

Il silenzio sui social e l'esclusiva Mediaset

Da allora Heidi non ha più parlato con nessuno, ha comunicato la sua decisione di lasciare il gioco, rinunciando alla possibilità di salutare chiunque nel loft. I compagni le hanno preparato le valigie e gliele hanno fatte recapitare fuori da Cinecittà. Sarà stata, si presume, costretta a pagare una penale per aver abbandonato in maniera anticipata il programma. Almeno è così che gli anni scorsi funzionava il regolamento. Tutto, pur di non mostrare più alle telecamere della Casa e di compromettere la sua immagine ancora una volta nella dinamica sentimentale con Massimiliano Varrese. Sui social, la 26enne pescarese ha ripreso in mano la gestione dei suoi profili, come fanno notare alcuni utenti, le cui Stories sarebbero state visualizzate dal profilo ufficiale di Heidi, tramite tag. “L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un like”, ha fatto sapere un utente, pubblicando gli screenshot delle interazioni.

Quando potrebbe tornare in tv Heidi Baci

Per ora tuttavia l’ex concorrente mantiene il più totale silenzio. Sul suo profilo non c’è alcun nuovo contenuto e ogni intervista esterna al programma è ancora bloccata. Fanpage.it infatti apprende da fonti interne al Grande Fratello che Heidi è ancora vincolata ad un contratto di esclusiva, nonostante la scelta di lasciare la Casa, il che presuppone con buone probabilità che è prevista una sua nuova riapparizione su Canale 5. Potrebbe trattarsi di un incontro chiarificatore all’interno della Casa, di un’intervista in studio con Signorini come previsto per i concorrenti eliminati per poi passare alla presenza fissa sulle poltrone rosse, o magari di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin. Quel che è certo è che l’incontro tra Heidi e il padre ha sollevato un tema caldissimo, florido dal punto di vista del dibattito e delle interazioni e la rete non ha alcuna intenzione di lasciarselo strappare.