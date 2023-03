Guendalina Tavassi furiosa per i provvedimenti del GFVip: “È scandaloso, ora dovrebbero uscire tutti” Guendalina Tavassi commenta l’ammonizione di suo fratello Edoardo e la squalifica di Donnamaria dal Grande Fratello Vip. Secondo l’ex gieffina si tratta di provvedimenti scandalosi: “Siete vomitevoli” dice riferendosi agli autori del reality.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di giovedì 9 marzo del Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi ha commentato in maniera piuttosto pungente quanto accaduto nel secondo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5, dove c'è stata un'ammonizione e anche una squalifica, del tutto inaspettata da parte dei concorrenti che hanno incassato le conseguenze di un comportamento ritenuto poco consono alla linea della rete.

La reazione di Guendalina Tavassi

L'ammonizione voluta da Alfonso Signorini e dagli autori del reality si è abbattuta su Edoardo Tavassi, colpevole di aver usato un comportamento inadeguato dopo aver perso una partita a biliardo, sebbene lui stesso abbia giustificato il gesto come goliardico e fatto per far ridere. La squalifica, invece, ha colpito Edoardo Donnamaria che, invece, è stato allontanato dal reality ad un passo dalla finale perché nei confronti di Antonella Fiordelisi aveva adottato un modo di fare considerato "inaccettabile". La sorella di Tavassi, nonché ex gieffina, ha commentato in diretta l'accaduto dicendo:

Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso.

Il commento dei concorrenti

La decisione degli autori del Grande Fratello non è stata digerita nemmeno dai gieffini che, infatti, hanno accolto la notizia con un certo stupore. "Adesso, abbiamo fatto tutto il programma" ha dichiarato Tavassi, prima ancora che Donnamaria abbandonasse in maniera definitiva la casa. Signorini è intervenuto dicendo che davanti ad una decisione presa per riequilibrare le sorti del programma, anche a poche settimane dalla finale, un gesto rappresentativo risultava necessario per non perdere credibilità. Intanto, chi sta soffrendo l'assenza del trentenne è senza dubbio Antonella Fiordelisi, disperata dall'improvvisa squalifica del suo fidanzato.