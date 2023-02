Guendalina Tavassi contro il provvedimento del GFVip: “Siete voi che date spazio alle liti” Guendalina Tavassi commenta il provvedimento previsto degli autori del Grande Fratello Vip per i gieffini. La sorella di Edoardo, infatti, sottolinea come siano gli stessi autori a dare spazio a liti e discussioni, piuttosto che far vedere altro.

Durante la puntata di lunedì 20 febbraio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha affrontato i concorrenti facendo notare loro che il comportamento adottato in queste settimane non è affatto lodevole e, anzi, il conduttore comunica ai gieffini che è stato preso un provvedimento nei loro confronti che prevede il dimezzamento del budget per la spesa settimanale. A commentare la decisione degli autori è stata Guendalina Tavassi che ha dato spazio ad una riflessione condivisa sui social.

Il commento di Guendalina Tavassi

Il motivo per cui gli autori del reality hanno deciso di punire i gieffini, risiede nell'aggressività con cui i concorrenti si rapportano tra loro, diverse sono state le liti in queste settimane, alcune anche piuttosto accese, e il conduttore ha comunicato ai concorrenti che il loro comportamento non rispecchia gli ideali del programma, per cui tutti i gieffini pagheranno per le colpe di alcuni di loro. Guendalina Tavassi, quindi, seguendo il percorso di suo fratello Edoardo, ha voluto dire la sua sulla questione pubblicando una riflessione su Instagram:

Il GF vuole un clima "peace and love" però: ogni puntata manda in onda almeno un'ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi.

Le parole di Alfonso Signorini

Nel corso della puntata, del resto, Alfonso Signorini si è scagliato contro i concorrenti, prendendo le distanze dalle loro dinamiche di gioco, e dicendo loro che l'atteggiamento utilizzato non è accettabile: "Io a volte cambio canale, non dovrei dirlo, ma non vi si può guardare". Anche le opinioniste hanno espresso il loro dissenso nei loro confronti: "Non si ricorderanno di voi tra un mese" ha tuonato Sonia Bruganelli.