Grande Fratello Vip: nominati della terza puntata Antonella, Daniele, Edoardo, Giaele, Marco e Nikita Gli spettatori del Grande Fratello Vip dovranno scegliere il preferito tra Antonella Fiordelisi; Daniele Dal Moro; Edoardo Donnamaria; Giaele De Donà; Marco Bellavia e Nikita Pelizon.

A cura di Daniela Seclì

Il reality condotto da Alfonso Signorini entra nel vivo. Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 26 settembre, servirà a eleggere il preferito. Gli spettatori potranno votare il primo vip immune di questa edizione, proteggendo un concorrente. A partire dalla puntata di giovedì 29 settembre, infatti, le nomination porteranno all'eliminazione. Gli spettatori dovranno scegliere il preferito tra Antonella Fiordelisi; Daniele Dal Moro; Edoardo Donnamaria; Giaele De Donà; Marco Bellavia e Nikita Pelizon.

Le nomination palesi e segrete del GF Vip

Le donne hanno potuto nominarsi solo tra di loro e in modo palese. Ecco le preferenze che sono state espresse. Cristina Quaranta ha nominato Antonella Fiordelisi, perché ha troppi pregiudizi. Sara Manfuso ha nominato Nikita Pelizon, perché non l'ha difesa durante la puntata. Pamela Prati ha nominato Antonella Fiordelisi, perché manca di classe. Antonella Fiordelisi ha nominato Nikita Pelizon, per ricambiare la nomination della scorsa puntata. Ginevra Lamborghini ha nominato Giaele De Donà, perché ha troppi pregiudizi e non amerebbe suo marito ma "il suo conto in banca". Elenoire Ferruzzi ha nominato Gegia, perché la vede affaticata. Giaele De Donà ha nominato Antonella Fiordelisi, per le sue frecciatine non necessarie. Wilma Goich ha nominato Antonella Fiordelisi, perché non ha parlato con lei. Carolina Marconi ha nominato Giaele De Donà, perché parlerebbe solo di gioielli e non del marito. Nikita Pelizon ha nominato Sara Manfuso, perché non vede solidarietà tra lei e le donne. Gegia ha nominato Antonella Fiordelisi, perché ormai è abituata e con lei ha avuto meno rapporti. Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi sono risultate le donne più votate.

I nominati della puntata di lunedì 26 settembre

Gli uomini hanno fatto la nomination in confessionale. Alfonso Signorini ha fatto sapere che quest'anno sono due i confessionali, per permettere nomination più veloci. Ecco le preferenze espresse. Giovanni Ciacci ha nominato Marco Bellavia, perché non crede al suo interesse per Pamela Prati. George Ciupilan ha nominato Marco Bellavia, perché lo vede costruito. Daniele Dal Moro ha nominato Marco Bellavia, perché "millanta di essere un mental coach" e non lo vede chiaro. Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria, perché non è tra le sue preferenze. Attilio Romita ha nominato Luca Salatino, perché così può ricongiungersi a Soraia e poi direbbe troppe parolacce. Edoardo Donnamaria ha nominato Marco Bellavia, perché non è compatibile con lui e poi ha ironizzato: "Pamela deve stare con un primo ministro, un astronauta, non con Bellavia". Luca Salatino ha nominato Edoardo Donnamaria, perché non è riuscito a inquadrarlo e a trovare "un contenuto". Amaurys Perez ha nominato Marco Bellavia, perché trova i suoi discorsi incoerenti. Marco Bellavia ha nominato Daniele Dal Moro, per esclusione. Charlie Gnocchi ha nominato Daniele Dal Moro, perché è sempre sulle sue. I più nominati tra gli uomini sono stati Marco Bellavia, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria.