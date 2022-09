Confronto tra Elenoire Ferruzzi a Soraia Ceruti: “Provo dei sentimenti per Luca”, “Ti fai i film” Al Grande Fratello Vip, Soraia Allam Ceruti è entrata nella casa per esprimere il suo amore al fidanzato Luca Salatino e avere un confronto con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 26 settembre, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio alla lite tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. Soraia Allam Ceruti è entrata nella casa per avere un confronto con i due. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, il conduttore ha parlato di "sceneggiate" e si è schierato dalla parte dell'ex tronista di Uomini e Donne:

Elenoire rispetto il fatto che tu stia maturando inaspettatamente dei sentimenti sempre più forti nei confronti di Luca. Al cuore non si comanda. La nota stonata, in cui non ti ritrovo, è che Luca è felicemente fidanzato con un'altra donna che ama e non vede l'ora di riabbracciare. Qualsiasi gesto di intesa che ti ha rivolto può essere legato a una simpatia, a un affetto, a una momentanea intesa. Hai tirato in ballo che lui si vergognasse di esprimere il suo sentimento per te perché sei transgender. Luca avrebbe avuto la stessa reazione davanti a qualsiasi persona, perché il suo cuore appartiene a un'altra donna. Non posso sentirti dire che le persone si comportano così perché tu sei così. Non è così, credimi.

Elenoire replica a Signorini e Luca Salatino piange per Soraia

Elenoire Ferruzzi ha replicato ad Alfonso Signorini, parlando di sentimenti enfatizzati: "All'interno di questa casa i sentimenti sono enfatizzati. Anche nei confessionali, erano momenti di nervosismo. Ciò non toglie che Luca sia una delle anime più belle che io abbia mai conosciuto". Anche Luca Salatino ha detto la sua sugli scontri con Elenoire Ferruzzi:

Abbiamo cercato di trovarci e capirci, di andare oltre a quegli scontri. Ci siamo abbracciati perché al di là di tutto ci vogliamo bene. Ci sono anime che quando si incontrano, sentono la sofferenza che hai passato. Non ti confidi con tutti. Ci ho tenuto a spiegare che se avessi provato vergogna, non mi sarei avvicinato a lei. È l'anima della persona che fa la differenza, non l'orientamento sessuale.

Luca, poi, ha visto il messaggio che la fidanzata Soraia aveva pubblicato sui social per lui: "Forza amore mio, ti amo tanto, lo sai". Il concorrente è scoppiato a piangere: "Voglio dirle che la penso ogni giorno e ogni giorno la amo sempre di più".

Soraia Allam Ceruti nella casa del Grande Fratello Vip

Luca Salatino ha spiegato che vivendo 24 ore su 24 con Soraia Allam Ceruti ha "conosciuto la sua anima e siamo diventati due corpi e un'anima". Così, la grata si è aperta e al di là del vetro è comparsa la sua fidanzata. Mentre lui piangeva, la donna lo rassicurava:

Nessuno ha frainteso nulla, ti amo da impazzire, ti seguo 24 ore su 24. Devi essere forte, perché ti amano tutti. Stanno tutti con te. Stai andando fortissimo, stai facendo un percorso stupendo. Ti amano così come sei, non devi cambiare per nessuno. Lo stiamo facendo per tutti e due e basta. Devi andare alla grande.

Luca Salatino non riusciva a trattenere le lacrime: "Io ti amo ogni giorno di più. Non mi pare vero che sei qui". Poi, Alfonso Signorini ha chiesto a Soraia di avere un confronto anche con Elenoire Ferruzzi.

Il confronto tra Soraia Allam Ceruti e Elenoire Ferruzzi

Soraia ha spiegato a Elenoire: "Ho sentito la tua storia e sono rimasta commossa, sei una donna che ha affrontato tante cose, ci vuole tanta forza per passare ciò che hai passato tu. Proprio perché hai una sensibilità tale da andare d'accordo con Luca, ci sono rimasta male perché hai offeso me e tante altre donne. Ci sono persone che ci rimangono male. Hai attaccato Luca dicendo che lo avresti fatto uscire. Spero non si parlerà più di me". Ecco la risposta di Elenoire:

Io le donne non le ho mai offese in vita mia. Se dico di tirare giù la veneziana se vieni tu, è una cosa goliardica, se ti devi offendere per le stupidaggini…Qui i sentimenti di odio e di amore sono esaltati all'ennesima potenza. Qui dentro cambia tutto, purtroppo escono anche queste situazioni di sfogo acuto. Ma fa tutto parte di quel momento. Ciò non toglie che nonostante lui sia fidanzato con te e ti ami, io provi dei sentimenti per lui.

Soraia ha tagliato corto: "Anche io sono stata rifiutata e me ne sono fatta una ragione". E quanto al fatto di essere convinta di aver visto dei segnali da parte di Luca, ha commentato: "Ti sei fatta un film. Quasi nessuno fuori la pensa come te". Ferruzzi ha concluso: "Le persone la pensano così perché non hanno il mio vissuto e non sanno cosa pensa una persona come me". La visita di Soraia nella casa del GF Vip si è conclusa con un breve confronto anche con Sara Manfuso che avrebbe incoraggiato Elenoire Ferruzzi a farsi avanti con Luca Salatino (vedi video in alto, ndr).