Grande Fratello Vip, nessun eliminato: nominate Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 9 gennaio nessun concorrente è stato eliminato. In nomination Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon.

Lunedì 9 gennaio, Canale5 ha trasmesso una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A sfidarsi al televoto per eleggere il preferito del pubblico sono stati Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli. Ad avere la meglio è stata Oriana Marzoli. Come ogni puntata che si rispetti, non sono mancate le nomination. Al televoto tre concorrenti: Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Nel corso della ventisettesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, ci sono state diverse sorprese. Oriana Marzoli ha potuto incontrare sua madre. Micol Incorvaia, invece, ha rivisto il padre e la sorella Clizia. Spazio, anche, alla relazione burrascosa tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia. E poi, Dana Saber contro tutti.

Nessun eliminato nella puntata del 9 gennaio 2023

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 9 gennaio, gli spettatori hanno potuto conoscere il responso del televoto che vedeva coinvolti Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli. Il pubblico, rispondendo alla domanda Chi vuoi salvare?, ha deciso di premiare Oriana Marzoli. Ecco le percentuali registrate dai tre gieffini:

Oriana Marzoli 58%;

Davide Donadei 22%

Dana Saber 20%.

Oriana Marzoli ha deciso di mandare Dana Saber al televoto.

Chi sono i concorrenti in nomination

I preferiti della casa e dunque immuni sono: Micol Incorvaia; Antonella Fiordelisi; Edoardo Tavassi e Davide Donadei. Sonia Bruganelli ha dato l'immunità ad Attilio Romita. Orietta Berti ha dato l'immunità a Luca Onestini.

Le nomination palesi. Wilma Goich ha nominato Nikita Pelizon, perché con lei si confida meno. Dana Saber ha nominato Giaele De Donà, perché si fa manipolare da Oriana Marzoli. Nicole Murgia ha nominato Andrea Maestrelli, per restituirgli la nomination. Andrea Maestrelli, a sua volta, ha nominato Nicole Murgia. Alberto De Pisis ha nominato Wilma Goich, per lo scontro avuto con Dana Saber. Sarah Altobello ha nominato Nikita Pelizon, perché l'ha ferita in passato. Nikita Pelizon ha nominato Wilma Goich, perché ha l'impressione di starle antipatica. George Ciupilan ha nominato Nicole Murgia, perché non gli è piaciuto il suo comportamento nei confronti di Micol Incorvaia. Milena Miconi ha nominato Alberto De Pisis, perché non la aiuta in cucina. Daniele Dal Moro ha nominato Nicole Murgia, perché non è chiara e fa intendere di sapere qualcosa di spiacevole su Andrea Maestrelli. Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon perché si sono allontanate. Edoardo Donnamaria ha nominato Wilma Goich per la discussione avuta con Dana.

Le nomination segrete. Edoardo Tavassi ha nominato Sarah Altobello perché non ha rapporti con lei. Antonella Fiordelisi ha nominato Nicole Murgia, perché è una ragazza molto maliziosa. Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon, perché la considera "una viperetta travestita da hippy". Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon perché ha fatto finta di non vedere quando Dana le ha buttato i vestiti per terra. Attilio Romita ha nominato Wilma Goich per il trattamento riservato a Dana Saber. Davide Donadei ha nominato Nicole Murgia, perché non gli piacciono i suoi comportamenti. Micol Incorvaia ha nominato George Ciupilan, perché si parlano il minimo indispensabile.

I nominati sono Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Gli spettatori dovranno rispondere alla domanda: chi vuoi salvare? Alla chiusura del televoto, il vip meno votato sarà definitivamente eliminato.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 9 gennaio 2023

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 9 gennaio, Alfonso Signorini ha aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute di Antonino Spinalbese. Poi, ha concesso ampio spazio agli scontri tra Dana Saber e i concorrenti del reality, in particolare con Wilma Goich che non ha apprezzato il fatto che sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele Dal Moro. Inoltre, Oriana Marzoli ha incontrato la madre Cristina, mentre Micol Incorvaia ha incontrato la sorella Clizia e il padre Salvatore. Clizia ha avuto anche un confronto con Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. In studio e nella casa, poi, si è parlato del rapporto burrascoso tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Spazio anche a uno scherzetto a Sonia Bruganelli, che ha impensierito Paolo Bonolis.