Clizia Incorvaia affronta Edoardo Tavassi e Nicole Murgia: “Malizia tra loro, Micol non fidarti” Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 gennaio, Clizia Incorvaia è entrata nella casa e ha avuto un confronto con Nicole Murgia e Edoardo Tavassi, poi ha incontrato la sorella Micol Incorvaia.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 gennaio, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio agli ultimi sviluppi sul rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che dopo un momento di maretta, sono ancora più uniti. Nel quadro, però, è comparsa anche Nicole Murgia, che secondo molti avrebbe un atteggiamento ambiguo con Tavassi. Clizia Incorvaia è entrata nella casa per avere un chiarimento.

Il confronto tra Edoardo Tavassi e Clizia Incorvaia

Il conduttore ha invitato Edoardo a raggiungere il giardino. Tavassi si è ritrovato davanti Clizia Incorvaia, sorella di Micol. È partita una clip che mostrava Nicole Murgia dire a Edoardo: "Vieni più qua, vieni vicino" e lui: "No, dai, ci vede", riferendosi a Micol. In diretta, Tavassi ha messo subito le mani avanti: "Era una battuta". Clizia Incorvaia non è apparsa convinta:

Da parte della Murgia c'è tanta malizia. Quando c'è Micol questi atteggiamenti non li ha. Perché, se non c'è malizia, quando c'è Micol questo flirtare non esiste? Mia sorella ti piace veramente o è solo un punto di riferimento a cui appoggiarti? Non sento più la magia iniziale tra voi, qualcosa si è perso. Ti chiedo onestà nei confronti di Micol, che l'ho vista soffrire troppo in questi giorni, un uomo ti deve rovinare il rossetto non il mascara.

Edoardo Tavassi ha assicurato: "A me piace. Mi dà tanta leggerezza". E Incorvaia di rimando: "Ma tu sei un animaletto molto libero". Poi, Clizia ha chiesto di avere un confronto anche con Nicole Murgia.

Clizia Incorvaia accusa Nicole Murgia, ma lei non ci sta

Quando Nicole Murgia l'ha raggiunta in giardino, Clizia Incorvaia ha ripetuto quanto detto a Edoardo Tavassi: "Usi malizia nei confronti di Tavassi, anche se qui dite che è uno scherzo, da parte tua non ho trovato limpidezza. Una vera amica non scherza con quella malizia quando Micol non c'è". Murgia si è difesa: "Micol è riservata ma ha il suo bel caratterino, non le manda a dire. Se avesse visto qualcosa me lo avrebbe detto". Anche la stessa Micol Incorvaia è intervenuta per dire la sua:

Sono felicissima di vederti Clizia. Sei stupenda, fantastica. Ma non mi aspettavo di vederti per queste ragioni. In realtà, sul discorso Nicole, non l'ho mai pensato. Te lo giuro. Sono venuti a urlare con il megafono di non fidarmi, ma non ci riesco, non ci credo. Però se tu vieni dall'esterno, un minimo di dubbio adesso mi viene. Edoardo però fa spesso quelle battute.

Sonia Bruganelli ha dato ragione a Clizia: "La Murgia un pochino provoca, gli ronza attorno, si butta quotidianamente nel camper sapendo che Tavassi prima o poi arriva. A me la Murgia non me la conta giusta". Ma Nicole è tornata a ribadire di non essere interessata a Edoardo Tavassi:

Mi dispiace che passi questo, dato che io e Edoardo abbiamo amici in comune ci siamo trovati, abbiamo caratteri simili, ci facciamo battute anche davanti a Micol. Nel camper sono insieme a loro due. Li adoro come coppia, quando hanno discusso, io sono andata prima da Edo e poi da Micol che piangeva.

L'incontro tra gli Incorvassi e il padre di Micol

Infine, Micol Incorvaia ha incontrato il padre Salvatore, che – emozionato – ha preso la parola: "È una sorpresa vero? Non te lo aspettavi. Sei fantastica, ti seguiamo sempre, non andiamo a dormire se non vai a dormire tu. Appena ti ho visto piangere, ho capito che avevi bisogno di me e sono venuto qui per questo. Non voglio più vederti piangere e non voglio che qualcuno mini la tua femminilità. Ne hai tantissima. A me Tavassi piace ed è simpaticissimo, solo che mi dispiace come ti ha trattato". Edoardo Tavassi ha ironizzato chiamandolo "papà", poi ha speso parole bellissime per la sua Micol:

Tua figlia mi ha parlato tantissimo di te. Hai fatto una figlia meravigliosa. Lei per me è una ragazza stupenda, bellissima, avete creato un angelo. Spero fuori di provare le stesse sensazioni che provo qui.

E l'uomo ha concluso: "Sono felice per voi".