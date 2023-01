Antonino Spinalbese dimesso dall’ospedale gela Giaele De Donà: “Dov’è Ginevra, la mia preferita?” Antonino Spinalbese si prepara a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 9 gennaio, Alfonso Signorini si è collegato con lui per dare degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 gennaio si è aperta con un collegamento con Antonino Spinalbese. Alfonso Signorini ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e sul suo destino nel reality di Canale5.

Antonino Spinalbese è stato dimesso dall'ospedale, presto tornerà nella casa

Alfonso Signorini ha fatto sapere che il concorrente è stato dimesso, dunque sta meglio: "Antonino non è più in ospedale, sta facendo la quarantena in hotel per rientrare nella casa". A giudicare dalle parole del conduttore, Spinalbese è già in isolamento e attende di rientrare nella casa e tornare a essere a tutti gli effetti uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante Antonino debba ancora rientrare, sta già smuovendo delle dinamiche.

Cosa ha detto Antonino Spinalbese a Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese, in collegamento, ha preso la parola per salutare i suoi compagni di avventura. Poi, la frase che ha gelato Giaele De Donà: "Devo dire che siete bellissimi da qui. Non vedo la mia preferita, però so che è in studio e che sta bene". Ovviamente si riferiva a Ginevra Lamborghini. E pensare che Giaele, nella casa, negli ultimi giorni ha sostenuto più volte di sentire la sua mancanza. Dopo che Ginevra e Antonino si sono salutati, Alfonso Signorini ha chiesto un commento a Giaele e lei: "Se sono felice che chieda di Ginevra? Felicissima. Non mi si fila? L'ho capito tredici puntate fa". Non resta che attendere che Antonino Spinalbese torni nella casa per assistere all'evoluzione del suo rapporto con Giaele De Donà. Intanto, il concorrente ha dimostrato ancora una volta che nel suo cuore, un posto speciale è occupato da Ginevra Lamborghini, per la gioia dei fan dei Gintonic che da stasera potranno ricominciare a sperare nel lieto fine.