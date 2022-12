Grande Fratello Vip 2022, Charlie Gnocchi eliminato: Antonella, Sarah, Oriana e Antonino nominati Charlie Gnocchi è il concorrente eliminato nella puntata di lunedì 18 dicembre del Grande Fratello Vip. In nomination ci sono Antonella, Antonino, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.

Nella puntata di lunedì 18 dicembre 2022 del Grande Fratello Vip è stato eliminato Charlie Gnocchi. Ad andare al televoto sono, invece, quattro concorrenti, ovvero Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Il vip più votato non verrà eliminato nel prossimo appuntamento con il reality, ma avrà un ruolo determinante.

Chi è stato eliminato nella puntata del 18 dicembre 2022

Ad essere eliminato in maniera definitiva dal reality di Canale 5 è stato Charlie Gnocchi, che era in nomination con Antonino Spinalbese, Giaele De Donà, salvati in prima battuta insieme a Patrizia Rossetti, poi al televoto c'erano anche Sarah Altobello e Attilio Romita.

Chi sono i concorrenti in nomination

A rischiare l'eliminazione sono Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Le nomination iniziano con la comunicazione da parte di Alfonso Signorini delle immunità dei concorrenti, per le donne guadagnano questa opportunità Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti, per gli uomini invece Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Anche le opinioniste sono chiamate ad esprimere il proprio parere e Sonia Bruganelli decide di fare la sua immunità ad Attilio Romita, mentre Orietta Berti a Giaele De Donà.

Si inizia con le nomination palesi: Antonella Fiordelisi nomina Micol Incorvaia che a sua volta la nomina, Luca Salatino ha nominato Sarah Altobello, Oriana Marzoli nomina Antonella Fiordelisi, Antonino nomina Edoardo Donnamaria che a sua volta lo nomina. Wilma Goich fa il nome di Oriana, Sarah Altobello fa il nome di Edaordo Tavassi, George nomina Antonella che è nominata anche Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis nomina Antonino Spinalbese.

Ad iniziare quelle in confessionale è Patrizia Rossetti che nomina Oriana, a seguire Luca Onestini nomina Antonino Spinalbese, dopo di lui arriva Nikita che nomina Antonella nominata anche da Giaele, Daniele Dal Moro fa il nome di Sarah, infine Attilio Romita nomina Wilma Goich.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 18 dicembre 2022

Nella puntata di lunedì 18 dicembre 2022 molti dei blocchi andati in onda hanno visto come protagonista Antonino Spinalbese. L'hair stylist, infatti, ha avuto un primo scontro con Oriana Marzoli, a seguire è stato proprio il gieffino a far entrare Dana Saber, la nuova concorrente del reality, rievocando un momento vissuto insieme. Infine, le donne che nella Casa hanno avuto un legame con lui sono state chiamate a confrontarsi. Non sono stati anche momenti toccanti come l'incontro di George Ciupilan e la ex Samara, oppure la sorpresa dei genitori di Luca Salatino.