George Ciupilan incontra l’ex Samara Tramontana al GF: “Ti chiedo scusa, voglio essere tua amica” George Ciupilan ha incontrato l’ex fidanzata Samara Tramontana nel corso della puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip. La giovane Tiktoker gli ha chiesto scusa per come è finito il loro rapporto e gli ha fatto una sorpresa: “Mi dispiace, voglio mettere da parte questa situazione e avere con te un rapporto di amicizia”.

A cura di Elisabetta Murina

Sorpresa per George Ciupilan nel corso della puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip. Dopo aver incontrato la madre e ricevuto un videomessaggio da parte del padre che non sentiva da tempo, ora il giovane Tiktoker ha rivisto la ex fidanzata Samara Tramontana, tiktoker a sua volta, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno e terminata in modo brusco. La ragazza vuole riallacciare un rapporto di amicizia con lui e per questo ha deciso di andare a trovarlo.

L'incontro tra George Ciupilan e l'ex Samara Tramontana al GF Vip

Alfonso Signorini ha introdotto l'argomento spiegando ai telespettatori che la storia tra George e Samara si è interrotta bruscamente e che lui ci è rimasto molto male. Poi in giardino il concorrente ha incontrato l'ex fidanzata, che gli ha chiesto scusa e gli ha fatto sapere che le piacerebbe avere un rapporto di amicizia:

Ti ho seguito tantissimo, mi sono emozionata a vedere il tuo percorso e non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana, corta, ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo rancorosi e forse anche troppo infantili. Mi dispiace, voglio mettere da parte questa situazione e avere con te quel tipo di rapporto umano di amicizia che non abbiamo mai avuto.

George è rimasto decisamente molto sorpreso nel vedere Samara e ha accettato le sue scuse: "É assurdo venderti qua, non me lo aspettavo, sono emozionato. Accetto le scuse". Poi Signorini ha voluto sapere perché la loro storia è arrivata al capolinea dopo circa un anno. A spiegarglielo è stato proprio il giovane Tiktoker:

Abbiamo avuto dei momenti e un percorso differente. Lei voleva godersi di più i social e non voleva iniziare una relazione un pò più seria. Poi ci sono state cose diverse di mezzo, di cui mi sembra giusto non parlare adesso, ci siamo distaccati e abbiamo perso del tutto il rapporto.

Signorini, senza peli sulla lingua, ha poi chiesto alla sua ospite: "É vero che lo hai tradito?". "No, potrei aver tradito la sua fiducia, tradito con un'altra persona no, non lo avrei mai fatto". Poi il conduttore ha voluto sapere da lei se George potrebbe essere interessato a qualche ragazza nella Casa. La sua risposta:

Non lo vedo compatibile con nessuna nella casa, ha un carattere complicato e le ragazze qua non sono adatte. Nikita ha un ruolo importante per lui, ma la vedo più come una sorella che come una compagna di vita sentimentale.

La storia tra George e Samara prima del GF Vip

Come ha anticipato Alfonso Signorini prima della puntata, George ha vissuto un'unica storia d'amore nel corso della sua vita, che è stata proprio quella con Samara, anche lei Tiktoker molto seguita sui social. I due si sono conosciuti all'interno della Stardust House (la casa in cui si riuniscono alcuni giovani Tiktoker) e sono stati insieme per circa un anno, prima di lasciarsi per incompatibilità caratteriali e anche altri problemi non rivelati del tutto. Samara è intervenuta più volte per commentare il suo percorso al GF Vip, il legame che ha con Nikita Pelizon e fare il tifo per lui.