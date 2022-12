GFVip, scontro tra Ginevra e Antonella: “Le sarebbe bastato un gesto di Antonino per cedere” Scontro aperto tra tutte le donne che hanno avuto un legame con Antonino Spinalbese nella casa, tra cui Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non poteva mancare nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 19 dicembre uno scontro aperto tra le donne delle casa che si sono contese l'attenzione di Antonino Spinalbese. Da quando ha fatto nuovamente ingresso nella Casa più spiata d'Italia Ginevra Lamborghini ha ripreso i rapporti con alcuni concorrenti e ha instaurato nuovi legami, come quello con Giaele De Donà e Oriana Marzoli e sono proprio loro al suo fianco in questo faccia a faccia.

Il confronto tra Antonella e Ginevra Lamborghini

Giaele, Oriana e Ginevra parlano di come Antonella abbia sempre nutrito un interesse nei confronti di Antonino e di quanto sia stata gelosa del rapporto che ogni ragazza ha instaurato con lui. Giaele in un confessionale ha dichiarato: "Lei non è riuscita ad ottenerlo e quindi non vuole che gli altri lo abbiano" a lei fa eco la Lamborghini che dice: "Sono sicura che ad Antonella sarebbe bastato un gesto di Antonino per cedere, per questo avevo detto scappa ad Edoardo".

Dopo questa clip la parola torna in casa con Antonella visibilmente contrariata: "Sono false, l'unico argomento che hanno in comune sono io e Antonino. Se fossi stata in Ginevra avrei speso più tempo per stare con lui invece che parlare di me" ha detto la schermitrice. La ex gieffina, quasi atterrita dalla clip cerca di sviare l'argomento dicendo: "Ho finito le parole con Antonella, con lei è un a battaglia persa in partenza. Non c'è modo di parlare, non parlo con chi mi aggredisce".

L'intervento di Sonia Bruganelli

Interviene nella questione Sonia Bruganelli che fa notare a Ginevra come il suo comportamento non sia stato propriamente coerente, dal momento che l'intento di questa sua entrata doveva essere una intensificazione del rapporto con Antonino: "Tu hai pensato semplicemente di fare una bella settimana in cui ti sei ripulita di tutto quello che ti è stato attribuito" ha detto l'opinionista. Lamborghini, però, non è d'accordo e ribatte:

In questa settimana ho ristabilito dei rapporti sinceri con cui avevo qualcosa anche prima. Ho cercato il dialogo con lei, le offerto più di una volta, la possibilità di chiedermi scusa per avermi chiamato ameba e fallita, ma non è arrivato.

Le parole di Antonino ed Edoardo

Su richiesta di Alfonso Signorini è Antonino, visibilmente stanco e provato da questa querelle che lo vede protagonista, a dire la sua: "Io credo che sia una supposizione da parte loro, ho un bellissimo rapporto con Antonella, dopo quell’episodio immaturo. Da quel momento lì è puro, le ho fatto capire che deve allontanarsi da me per il bene suo". Anche Edoardo Donnamaria è chiamato a commentare quanto visto nelle clip e al fatto di poter essere stato "la seconda scelta" di Antonella: