Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominati Federica, Davide, Jessica, Giacomo e Valeria Nella puntata di lunedì 17 gennaio non ci sono stati eliminati. Mentre i concorrenti in nomination sono Federica Calemme, Davide Silvestri, Jessica Selassié, Giacomo Urtis e Valeria Marini.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 17 gennaio del Grande Fratello Vip non c'è stato nessun eliminato, come di solito accade nel primo appuntamento settimanale con il reality show. I nominati sono Federica Calemme, Davide Silvestri, Giacomo Urtis-Valeria Marini e Jessica Selassiè. La puntata si è aperta con lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge, ormai sempre più decise a far valere le proprie ragioni. Tra i protagonisti della serata c'è stata Nathalie Caldonazzo che ha raccontato la sua storia, ma ha avuto anche un momento di tensione con Sonia Bruganelli.

Nessun eliminato nella puntata del 17 gennaio 2022

Il televoto lanciato nella puntata di venerdì 14 gennaio era per salvare un concorrente e non per decretarne l'eliminazione, ragion per cui nessuno dei gieffini al televoto è stato eliminato, ma chi di loro ha ottenuto più voti ed è risultato il preferito dal pubblico ha avuto il compito di stabilire le sorti dei suoi compagni. Kabir Bedi è stato salvato dal pubblico a casa e ha deciso di mandare in nomination Federica Calemme, salvando Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Chi sono i concorrenti in nomination

Come sempre anche in questa puntata ci sono dei concorrenti che hanno guadagnato l'immunità e sono Manuel Bortuzzo, Barù e Alessandro Basciano. Per quanto riguarda la scelte delle opinioniste, Adriana Volpe ha voluto rendere immune Giucas Casella, mentre Sonia Bruganelli dà l'immunità a Soleil Sorge. In nomination, divise sempre tra palesi e segrete, ci sono ben quattro concorrenti ovvero Federica Calemme, Jessica Selassié, Davide Silvestri e infine Giacomo Urtis-Valeria Marini che fungono da unico concorrente.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 17 gennaio 2022

Quella del 17 gennaio è stata una puntata in cui non sono mancati i colpi di scena. Il primo blocco è stato dedicato alla soap opera tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran che continuano a tenere banco, tra il desiderio di capire qualcosa in più su quello che è successo tra l'attore e l'influencer e quello della modella di far emergere la sua rabbia e anche il suo dolore. C'è stata poi una sorpresa per Kabir, in vista del suo compleanno, sua moglie gli ha inviato un bel video messaggio.